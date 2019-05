Def, restano ancora troppe incertezze

Solo quando avremo i documenti completi del Def e la legge di bilancio potremo dare un giudizio compiuto nel merito della manovra, anche se sui livelli di deficit è già arrivata una prima bocciatura dei mercati e della Ue e sulle previsioni di crescita non mancano perplessità. Viceversa, si possono apprezzare fin d’ora le dichiarazioni sulla volontà di rilanciare gli investimenti e di far scendere il debito/Pil (sempre che le carte confermino che si tratta di propositi credibili).

Ma il punto che in queste ore rischia di diventare critico, nonostante il passo avanti di ieri, è il ritardo delle decisioni del governo.

Non è mai successo che la Nota di aggiornamento al Def (Nadef) fosse presentata al Parlamento con le sue tabelle così tardi. Solo in queste ora si sta chiarendo quale delle varie manovre proposte al proprio interno (da Tria, Di Maio, Salvini, Savona) il governo abbia fatta propria. Inoltre, la confusione è aumentata per la sottovalutazione di alcuni fattori-chiave (come il deficit) rivisti a distanza di poche ore sotto la pressione degli eventi (andamento dei mercati, giudizi Ue, preoccupazioni del Quirinale e delle autorità monetarie). Infine, si rischia che i ritardi di questi giorni producano effetti a cascata sulle scadenze successive, alimentando caos anziché dare chiarezza a obiettivi e percorsi della politica economica del governo.

Basta mettere in fila gli appuntamenti che seguiranno l'invio della Nadef in Parlamento. Il primo passaggio è la certificazione del quadro programmatico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) che ha già chiesto più tempo a causa dei ritardi con cui il documento viene trasmesso. Segue l'approvazione della risoluzione parlamentare che deve dare il “via libera” al Def e che è già calendarizzata per l'Aula di Camera e Senato il 10 ottobre. Negli anni passati questa risoluzione ha richiesto mediamente due settimane di discussione parlamentare: 16 nel 2013, 13 nel 2014, 19 nel 2015, 14 nel 2016, 11 nel 2017.

Oltre alla risoluzione “politica” il Parlamento deve approvare un secondo atto, molto più delicato: l'autorizzazione, da votare a maggioranza assoluta, allo scostamento dal deficit già programmato. Alla base del voto la relazione tecnica del Mef che deve indicare con rigore le motivazioni dello scostamento (le opzioni possibili sono previste dall'articolo 81 della Costituzione) e il percorso di rientro.L'approvazione parlamentare della Nadef è propedeutica all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e alla presentazione a Bruxelles del Draft Budgery Plan (DBP) entro il 15 ottobre.

Questo è il documento ufficiale con cui il governo si impegna rispetto all'Europa su deficit, debito, crescita, riforme. Su questo documento si baserà la prima valutazione della Commissione che potrà prendere tre strade: bocciarlo in toto (mai successo); approvarlo; chiedere integrazioni da presentare nel giro di quindici giorni per poi andare a un giudizio che arriverà a maggio dell'anno successivo (è questa al momento la strada più probabile).

Bisogna ricordare – ma al momento non è un'opzione sul tavolo – che l'Italia ha sempre pendente una procedura di infrazione per debito eccessivo. Le eventuali richieste di integrazioni comporteranno altri confronti delicati fra tecnici e politici e altre decisioni del governo rispetto ai rapporti che si vogliono tenere con l'Europa. Il momento clou della manovra sarà però l'approvazione della legge di bilancio per cui la scadenza è fissata al 20 ottobre. Una scadenza puramente interna che nessun governo ha rispettato alla lettera negli ultimi anni, nonostante all'inizio di ottobre il lavoro dei tecnici di scrittura delle norme si svolgesse in passato già a pieno regime. Lumi sul grado di “maturità” delle norme da mettere nella legge di bilancio potranno arrivare, in parte, dal Piano nazionale delle riforme che in genere dà indicazioni sui contenuti normativi e segna i paletti essenziali.

Alla legge di bilancio si accompagnerà probabilmente un decreto legge che terrà le norme urgenti soprattutto in materia di fisco. Era stato annunciato da vari esponenti del governo per la fine di settembre ma al momento non ce n'è traccia. Probabile che sia approvato con la legge di bilancio. In questo decreto dovrebbero finire norme già consolidate come flat tax alle partite Iva e mini-Ires, mentre sulla pace fiscale, sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza il quadro e i dettagli sono ancora tutti da scrivere.

