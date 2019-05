Moscovici contro i populismi. Conte: «Xenofobia? Respingo accuse a mittente»

Le parole di Moscovici sull’Italia xenofoba? «Ho letto di quelle e altre dichiarazioni ma l’accusa di xenofobia non la commento neppure e la respingo al mittente». Così il premier Giuseppe Conte ha risposto a una domanda dei giornalisti oggi ad Assisi. «Non accetto di parlare - ha aggiunto - di xenofobia in Italia con questo Governo. Non ci sono proprio i presupposti». E ha detto che a suo avviso «le istituzioni europee dovrebbero essere più populiste, cercando di cogliere meglio le istanze delle genti. E dovrebbero considerare che si è venuta a creare una frattura tra loro e i cittadini».

Mercoledì 3 ottobre il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici aveva detto che come gli ungheresi «anche gli italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei».

Oggi Moscovici è tornato alla carica. E in un messaggio destinato al suo blog ha scandito: «L'Europa è a un bivio: se non facciamo niente, gli Orban, i Salvini, i Kaczyinski, i Le Pen disegneranno un'Europa dove la giustizia e la stampa saranno sotto controllo, gli stranieri stigmatizzati, le minoranze minacciate. Populisti per gli uni, nazionalisti per gli altri, tutti questi leader di estrema destra sono per me i nemici delle democrazie aperte e liberali che abbiamo costruito dal 1945 per garantire la pace».

E ha aggiunto: «Il partito socialista non ha misurato la sfida esistenziale a cui deve far fronte l'Europa. Per la prima volta nella storia, la sua esistenza è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Viktor Orban». Poi, in un’intervista a Le Monde, ha definito Matteo Salvini e Luigi Di Maio «figli delle diseguaglianze e delle divergenze, il che non giustifica i loro eccessi. Nella zona euro bisogna ricostruire convergenza, abbiamo bisogno di uno strumento di politica economica dinamico e redistributivo».

Chiamato in causa, il leader della Lega ha a sua volta respinto le accuse al mittente. «Moscovici dice che i problemi per l’Europa sono Salvin, Le Pen e Orban. Un socialista francese che venga a dare lezioni fa ridere. Evidentemente se l'Europa schifa quei burocrati che hanno impoverito un intero continente ed ha fiducia in noi il problema è di chi ha malgovernato per anni». Così il vicepremier e ministro dell'Interno, in una diretta su Facebook, ha replicato al commissario europeo.

