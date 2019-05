Parnasi e la nuova «consulenza» da 100mila euro per la fondazione Eyu

Una «fittizia» consulenza da 100mila euro avrebbe dovuto far lievitare il presunto «finanziamento illecito» dell’imprenditore Luca Parnasi alla fondazione Eyu, cassaforte del Pd renziano. Un’operazione che doveva valere complessivamente 250mila euro.

Traccia di questa seconda elargizione era contenuta già nelle intercettazioni telefoniche, ora però gli investigatori hanno la prova. Si tratta di un nuovo contratto con cui Parnasi intendeva affidare alla fondazione, presieduta dal tesoriere dem Francesco Bonifazi, uno studio dal titolo “La recettività turistica in Italia, quale modello di sviluppo”.

Documenti sequestrati in Eyu ed Eurnova

Il filone d’indagine sui «finanziamenti illeciti alla politica» di Parnasi si arricchisce di nuovi documenti, sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza negli uffici di Eyu e della società Eurnova, capofila del gruppo Parnasi. Materiale che andrebbe a suffragare l’ipotesi d’accusa: i finanziamenti «illeciti» alla politica sarebbero celati da consulenze regolarmente svolte e fatturate dalla fondazione. Ad agevolare questo ipotizzato e presunto «sistema», secondo gli inquirenti, ci sarebbe anche lo scopo della fondazione, che abbraccia un campo d’azione molto ampio: «svolge attività senza fini di lucro e commerciali, dirette a realizzare studi, ricerche, corsi di formazione, eventi, analisi ed ogni altra iniziativa necessaria e connessa ai propri compiti istituzionali, stabilendo relazioni di collaborazione e convenzioni con Enti pubblici, Istituzioni, Enti di ricerca scientifica, Associazione, Fondazioni e Organizzazioni europee, internazionali e nazionali pubbliche e private, per singole iniziative o per settori concordati».

Lo “studio” pagato il 4 marzo, giorno delle elezioni

Anche sulla base di questo – ritiene la Procura che infatti ha indagato Bonifazi di finanziamento illecito – Parnasi, attraverso la Pentapigna Immobiliare srl, ha attribuito a Eyu una prima consulenza (uno studio dal titolo “Casa: il rapporto degli italiani con il concetto di proprietà”) del valore di 150mila euro, denaro liquidato proprio il 4 marzo scorso, giorno delle elezioni. La novità investigativa è il secondo contratto di consulenza, di cui fino ad oggi c’era traccia solo nelle intercettazioni tra Gianluca Talone, commercialista di Parnasi, e Domenico Petrolo, foundraising (raccolta fondi) di Eyu. Nel corso delle perquisizioni gli investigatori si sono imbattuti nel secondo contratto, siglato questa volta dalla società Quarantana srl, rientrante nel gruppo Parnasi, e la fondazione. Si tratta di un progetto di ricerca dal titolo “La recettività turistica in Italia, quale modello di sviluppo”. Per questo studio «la società si impegna a corrispondere a Eyu una somma complessiva pari a euro 100mila comprensivo di Iva, entro e non oltre il 31 maggio 2018». Il contratto in questione, se pur deciso tra le due parti, non risulta firmato in quanto poco dopo, il 13 giugno, Parnasi finisce in carcere per associazione a delinquere e corruzione.

Parnasi e i finanziamenti alla Lega

I finanziamenti dell’immobiliarista, però, erano diretti anche alla Lega. In corrispondenza delle scorse elezioni, Parnasi finanzia l’associazione Più Voci, presieduta dal tesoriere ufficiale della Lega, il deputato Giulio Centemero, con 250mila euro, la stessa somma che avrebbe dovuto dare alla fondazione Eyu. L’imprenditore, come risulta dagli atti d’indagine, attua una strategia «consistente nel finanziare vari esponenti politici in prossimità delle consultazioni elettorali, per ottenere delle facilitazioni relative agli adempimenti di natura amministrativa riferibili alle procedure di approvazione del progetto per il Nuovo Stadio della Roma ovvero quant’altro utile alla generazione di profitti per le sue società».

