Educazione e psicosintesi, convegno e workshop a Milano

In programma a Milano il 6 e 7 ottobre “Educazione e psicosintesi”, un convegno+workshop che mira a sensibilizzare i cittadini sul concetto di un'educazione intesa come “crescita costante”, oltre gli stereotipi sulle diverse età della vita e gli specifici compiti evolutivi. Dalla visione ampia e e pluridmensionale della psicosintesi, verranno evidenziati principi, metodi e risorse che favoriscono l'espressione di sè nelle differenti aree della quotidianità, nelle sue dimensioni intrapersonale, relazionale e transpersonale.

Il dialogo fra queste dimensioni favorisce quella che Roberto Assagioli, padre della psicosintesi, aveva denominato come “pisicosintesi delle nazioni”, obbiettivo per il benessere sia individuale che collettivo.

I relatori porteranno la propria esperienza diretta nell'applicazionedel metodo psicosintetico in relazione agli odierni cambiamenti socioculturali della famiglia, del lavoro e della scuola, per una “formazione permanente” che, oltre al bambino e all'adolescente, riguarda sempre più anche l'adulto e l'anziano.

Cosa è la psicosintesi

La psicosintesi è una corrente psicologica, che si ispira ai principi della psicologia umanistica, tesa allo sviluppo armonico della personalità, come totalità bio-psico-spirituale, ed a favorire un contatto con i livelli superiori della psiche. È un metodo di lavoro concreto per la conoscenza, la crescita, la trasformazione personale, in cui ciascuno, partendo da ciò che è, ha il potere di attuare le sue potenzialità individuali, attraverso un lavoro guidato, ma essenzialmente autoformativo.

La psicosintesi educativa

Le applicazioni della psicosintesi in ambito educativo offrono una base di appoggio per genitori, insegnanti e per chiunque abbia il desiderio di accompagnare proficuamente la crescita umana in ogni età della vita.

Il metodo e le tecniche psicosintetiche favoriscono l'integrazione dei vari livelli e funzioni della psiche sul piano personale, sociale e spirituale.

Particolare attenzione viene dedicata a sviluppare l'immaginazione e la volontà, il senso della responsabilità personale e l'attitudine collaborativa, entro una dimensione valoriale, in cui maturino visioni attente e responsabili, necessarie a un futuro piu umano.

Il programma

Conferenze 6 ottobre a Milano, Casa dei Diritti Via De Amicis, 10.

WorkShop 7 ottobre a Milano, Istituto di Psicosintesi Via Eustachi, 45.

Il convegno è gratuito. Per informazioni ed iscrizioni: milano@psicosintesi.it, telefono 3497815499 - 3331438573



