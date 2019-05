Dubbi normativi sulle misure ad hoc per i soli titoli italiani

Ai tempi della lira, le dimensioni della quota dei titoli di Stato italiani posseduta dai risparmiatori italiani erano elefantiache: il 40% circa del debito pubblico negoziato era detenuto direttamente da privati. Negli anni ’90 i BoT annuali rendevano fino al 12%: erano i tempi dei BoT-people e dell’alta inflazione e il boom del risparmio gestito era lontano a venire. Ora la fetta “retail”, sul totale della torta da 1.977 miliardi di titoli di Stato, è pari al 5%, una novantina di miliardi. Inflazione molto al di sopra del 2% e rendimenti a due cifre non appartengono al mondo dell’Eurozona, e così anche i gusti del risparmiatore in questi primi venti anni di tassi Bce sono cambiati. La tentazione di aumentare la quota dei titoli di Stato posseduti direttamente dal risparmiatore resta alta, vista come una forma di protezione contro la speculazione estera ed è un obiettivo dichiarato del governo gialloverde. Il rialzo dei rendimenti, dato dalla “normalizzazione” della politica monetaria della Bce e non dallo spread alle stelle, è la strada maestra per riavvicinare il retail: i Cir, Conti individuali di risparmio che promettono esenzioni e agevolazioni fiscali legate ai titoli di Stato, rischiano per contro di portare l’elefante nella cristalleria.

Introdurre un’esenzione o un’agevolazione fiscale sul solo titolo di Stato italiano non è consentito dalle regole non solo europee ma internazionali. È un vantaggio competitivo tra Stati non ammesso. L’Italia lo sa bene perchè quando il titolo di Stato è stato avvantaggiato rispetto ad altre forme di investimento per i nettisti, con una ritenuta alla fonte calata al 12,50% rispetto al 26%, questo regime è stato applicato in Italia a tutti i titoli di Stato, non solo a quelli italiani. Un Bund tedesco, un OaT francese, un Treasury Usa e un Gilt inglese hanno il trattamento fiscale in Italia equiparato ai BTp: nel CIR dunque dovranno confluire tutti i titoli, non solo BoT, BTp e CcT. E se così sarà, il trattamento fiscale favorevole di questo speciale conto - con un credito d’imposta che potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso per lo Stato italiano - andrebbe a vantaggio di Stati emittenti esteri.

Il Cir inoltre non inventa nulla di nuovo nel proporre un meccanismo che premia chi detiene i titoli fino a scadenza: se il Cir dovesse riconoscere fiscalità di vantaggio solo a chi acquista il titolo di Stato al momento dell’emissione e lo detiene fino a scadenza, rilancerebbe una delle caratteristiche che hanno messo le ali ai piedi al BTp Italia, un titolo di Stato che fin da subito è piaciuto al risparmiatore anche per il cosiddetto “bonus fedeltà”. Il BTp Italia fu ideato comunque nel 2012 con un governo che prometteva di rispettare i vincoli europei, anche se la volatilità dello spread era alta. Il Cir sembra andar oltre nell’ingessatura che costruisce attorno all’investitore: se l’uso dei titoli di Stato nel Cir sarà vietato per operazioni di prestito, garanzia, contratti di pronti contro termine od operazioni assimilabili, questo andrebbe a danneggiare la liquidità del mercato secondario dei titoli, già ridotta perché penalizzata dal regime di tassi bassi e micromargini per i traders e dai nuovi requisiti prudenziali con accantonamento di capitale sul trading book che rende costosa l’attività del market-making.

Se una quota fino a 15 miliardi l’anno di titoli di Stato italiani dovessero essere emessi e destinati ai soli conti individuali, si andrebbe infine a settorializzare lo stock dei titoli di Stato, qualcosa di cui il Tesoro si è guardato bene dal fare con il BTp Italia, titolo mirato al retail ma venduto abbondantemente agli investitori istituzionali, con tanto di mercato secondario. Resta infine da capire come lo Stato garantirà la tracciabilità dello scopo (infrastrutture, sicurezza e competitività) dei titoli di Stato destinati ai Cir: il BTp Green non ha ancora visto la luce anche per la difficoltà data dal nostro ordinamento e dalla nostra p.a. su come assicurare proprio questo tipo di tracciabilità.

© Riproduzione riservata