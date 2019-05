Def, Savona: superata la prova dei mercati, Draghi penserà ad evitare una crisi grave in Europa

Al via da domani le audizioni parlamentari sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e finanza 2018, mentre continuano le tensioni sui mercati registrate dalle spread e si moltiplicano le voci critiche sulla stessa NaDef e sulla legge di Bilancio 2019 in cantiere. L’assedio spiega la lettura della situazione in controtendenza del ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, che parlando proprio del deficit al 2,4% prospettato dal governo accusa l’Europa di continuare «a tenere il pilota automatico» come se «si stesse andando contro un iceberg» in una situazione in cui «la politica monetaria sta diventando cautelativa e lo sviluppo economico tende a scendere».

«Nessuno nel governo vuole lasciare l'Europa»

«Qualcuno mi dica in questo situazione perché il 2,4% è troppo», ha chiesto il ministro rivolgendosi ai giornalisti della Stampa estera a Roma, sottolineando come dietro questa cifra vi sia «una visione diversa della politica economica che parte dai difetti di architettura che furono necessari nel 1992 quando le condizioni erano diverse». «Per rafforzare questo - ha aggiunto - vi dico che un po' dappertutto c'è voglia di cambiamento e il problema è europeizzare il cambiamento, far confluire queste forze, altrimenti l'alternativa è de-europeizzare la conservazione». Sempre parlando dei timori degli investitori esteri Savona ha invece garantito che «all'interno della compagine di governo gente che vuole lasciare l'Europa non ce n'è».



«Superato la prova dei mercati, Draghi penserà ad evitare crisi grave»

Di Maio e Salvini «possono essere intemperanti nelle risposte ma una cosa è essere intemperanti, un'altra è essere irresponsabili», ha spiegato il titolare degli Affari Ue, nella speranza comunque «che non ci sia uno scontro in Europa che si traduca in una crisi finanziaria che non interessa a nessuno». Savona ha poi avvertito che «con l'instabilità politica in Italia succederebbe qualcosa di veramente grave in Europa e nel resto del mondo». Ad ogni modo «i mercati si sono comportati moderatamente, la prova dei mercati l'abbiamo superata», ha concluso parlando della reazione alla manovra da parte delle Borse mondiali. «Siamo più spaventati dello scontro politico tra elite conservatrici che portano avanti politiche deflazioniste e le forze riformiste che vogliono che l'Europa faccia qualcosa per cambiare», ha precisato Savona. rilevando che adesso i mercati aspetteranno il pronunciamento delle agenzie di rating. In coda, Savona si è detto sicuro che se la situazione precipitasse, Draghi interverrà, « non per l'Italia ma per evitare che ci sia una crisi grave in Europa»: «Credo che nessuno abbia interesse a che l'Italia entri in una grave crisi e Draghi ci sarà fino al 2019. Sono fiducioso che la Bce preverrà una nuova grave crisi».

Confcommercio: interventi promessi implicano deficit al 2,9%

Tra le voci critiche oggi va conteggiata quella di Confcommercio, che ha fatto i conti sul deficit partendo da quello acquisito, stimato pari all'1,2% cui va sommato lo 0,7% necessario per il disinnesco della clausola Iva. «Guardando la lista degli interventi promessi dal governo - ha messo in guardia il direttore dell'ufficio studi Mariano Bella parlando in conferenza stampa a Cernobbio - il deficit dovrebbe salire al 2,9% del Pil, equivalente a 53 miliardi, e non al 2,4%».

Per manovra in vista taglio di alcune voci di spesa

Per riconciliare la stima di Confcommercio (2,9%) con quella del governo (2,4%) «bisogna assumere o che il Pil crescerà in maniera sensibile il prossimo anno ma dovrebbe raggiungere un livello di crescita dello 0,6% su base congiunturale che non si registra dal 2010 oppure che alcune voci di spesa saranno tagliate». Ma in questo caso, ha detto Bella, «non sarà più una manovra del popolo bensì di una parte del popolo pagata dall'altra parte del popolo».

Jp Morgan: strategia Governo «rischiosa» perchè contro Ue e mercati

A schierarsi contro l'incremento del deficit al 2,4% nel 2019 annunciato dal Governo sono anche gli economisti di Jp Morgan, che parlano di strategia economica «rischiosa» perché in conflitto sia con il fiscal compact della Commissione Ue sia soprattutto con i mercati finanziari. «In questo modo vengono introdotte nuove e significative spese che non potranno essere facilmente abrogate dai Governi futuri, soprattutto se la crescita non aumenterà nel modo sostenuto che l'esecutivo assume», sottolineano gli esperti della banca americana». Questo «peggiorerebbe ulteriormente la posizione fiscale a medio termine dell'Italia limitando la spazio di manovra dei futuri Governi». Inoltre, «i tassi di interesse italiani sono aumentati di circa 150 punti base da maggio: un'ulteriore incremento potrebbe annullare completamente i benefici di una crescita economica più forte».

NaDef in Aula l’11 ottobre

Molte risposte ai timori degli operatori economici dovrebbero arrivare dal ciclo di audizioni delle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ospitate come di consueto nella Sala del Mappamondo di Montecitorio. I tempi sono stretti: in vista dell'approdo in Aula del Documento, previsto per giovedì 11 ottobre, domani verranno sentiti il ministro dell'Economia Giovanni Tria (ore 10), di rappresentanti della Banca d'Italia (11.30), dell'Istat (ore 12.45) e della Corte dei conti (ore 14) e in serata il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) Giuseppe Pisauro (ore 20.15).

