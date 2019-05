Condono fiscale, ipotesi imposta del 15% sui redditi emersi. Stop del M5S

La pace fiscale non è solo la rottamazione-ter e la definizione delle liti pendenti. Il piatto forte - per i contribuenti ma anche per il Governo in termini di cassa - è rappresentato dalla «flat tax-integrativa», ossia la possibilità di integrare quanto dichiarato al Fisco versando un’imposta sostitutiva del 15% per gli anni d’imposta dal 2013 al 2017. Il tutto entro un limite massimo di 500mila euro sanabili. A rilanciare su quest’ultimo fronte è stato il vicepremier Matteo Salvini dai microfoni di Rtl 102.5: «Dal 2019 ci sarà la pace fiscale saldo e stralcio per chi avrà dei debiti, per quello che mi riguarda, sotto i 500mila euro».

La proposta della Lega viene però frenata dal M5S, da sempre contraria ai «condoni alla Tremonti». Quello che il movimento può accettare è solo una pace fiscale ristretta, riservata a chi non è riuscito a rimborsare i debiti con il Fisco.

I nodi da sciogliere sono dunque ancora tanti, al punto che il Consiglio dei ministri in agenda mercoledì alle 19 non affronterà il tema della pace (o condono) fiscale.

Per far capire come intenda la pace fiscale Salvini aveva precisato: «Se hai un debito di 80mila euro non è che se te ne chiedo 70mila rateizzati tu me li dai, se te ne chiedo il 15% io Stato incasso quello che non avrei mai incassato e tu torni a lavorare e a pagarci le tasse sopra».

Le norme in via di definizione in queste ore dovrebbero, quindi, prevedere un meccanismo capace di tassare il reddito incrementale fatto emergere attraverso una dichiarazione integrativa. E qui entra in gioco la flat tax, ossia un’imposta del 15% sostitutiva di imposte dirette (Irpef e Ires) e dell’Irap. Per quanto riguarda l’Iva si tratterà, invece, di definire un sistema rispettoso dei vincoli di natura comunitaria. Uno degli interrogativi sul tavolo è se la misura entrerà direttamente nel decreto fiscale in preparazione o nel l’iter parlamentare di conversione. Probabilmente sarà anche legato alle risorse stimate in arrivo dall’operazione che potrebbero poi essere portate a copertura di altre misure di spesa. Così come uno dei temi caldi è l’arco temporale della sanatoria, decidendo se includere il 2013 o se partire dal 2014. Resta il fatto che lo stop del Movimento 5 Stelle riapre la partita su questo tema così delicato per il suo elettorato.

Al di là delle bozze circolate (ieri il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci ha parlato di testo «scritto dai funzionari che non ha l’ok politico»), il Governo comunque punta alla riapertura di rottamazione cartelle e liti. Con la novità rispetto al recente passato di farle dialogare tra loro. Tra le questioni da mettere ancora a punto, infatti, c’è come scomputare la quota già versata per la rottamazione delle cartelle in caso di adesione alla sanatoria sulle lite. Così come sul tavolo c’è ancora la possibilità di ammettere alla rottamazione delle cartelle (con lo stralcio solo di sanzioni e interessi) anche dazi doganali e Iva all’importazione e all’esportazione (si veda «Il Sole» di venerdì 5 ottobre). Mentre sulle liti c’è da disciplinare il regime applicabile ai casi di soccombenza parziale.

Ecco i punti principali del provvedimento in arrivo:



1) L'integrativa

L'imposta sostitutiva sul reddito emerso. Tra le questioni su cui si cercherà una quadra nelle prossime ore c'è quello della flat-tax integrativa, ovvero la sanatoria sugli anni ancora accertabili. Il meccanismo dovrebbe passare da una dichiarazione integrativa e sul reddito incrementale fatto emergere si applicherebbe un'imposta del 15% (sostitutiva di imposte sui redditi e Irap).



2) Cartelle e liti

Il raccordo tra le procedure. Rispetto alle prime bozze circolate sulla sanatoria, nella messa a punto bisognerà sincronizzare meglio le procedure su cartelle e liti. Così come bisognerà decidere se includere o meno nella rottamazione delle cartelle dazi e Iva all'import e all'esportazione.



3) I ruoli/1

Ammessi i carichi dal 2000 al 2017. Stando alle ipotesi che circolano nella rottamazione-ter sarebbero inclusi i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. E' prevista una dilazione di 5 anni delle somme dovute, con due rate annuali. I vantaggi sono rappresentati dall'azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Con la presentazione dell'istanza, sono inibite nuove procedure cautelari ed esecutive.



4) I ruoli/2

Riammissione senza condizione. La bozza dell'edizione-ter prevede che le uniche procedure esecutive non bloccate dalla domanda sono quelle con incanto con esito positivo, e non anche quelle con avvenuta assegnazione del credito, in caso di pignoramento di terzi.



5) Le controversie

Secondo le prime ipotesi della definizione delle liti, in via ordinaria andrebbero pagate per intero le imposte contenute nell'atto impugnato. Mentre in caso di soccombenza delle Entrate nel primo grado di giudizio sarebbe dovuta la metà delle maggiori imposte e di soccombenza delle Entrate nel secondo grado di giudizio, si pagherà un terzo delle maggiori imposte.

