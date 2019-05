Cosa è l’Ufficio di bilancio e cosa succede quando boccia i conti del governo

L’Ufficio parlamentare di bilancio non ha dato ieri il via libera (in termine tecnico “la validazione”) alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza presentato dal Governo. Oggi il ministro dell’economia Giovanni Tria è tornato alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per confermare le proprie previsioni. In base alla legge, il governo non ha l’obbligo di adeguarsi ai rilievi dell’Upb, a patto che l’esecutivo motivi la sua decisione. Il rischio, tuttavia, è che la bocciatura dell’authority indipendente metta su un percorso molto accidentato la trattativa con Bruxelles.

L’Upb come autorità indipendente

L’Ufficio parlamentare di bilancio è una authority indipendente nominata dai presidenti di Camera e Senato. È composta da tre consiglieri (uno è presidente), scelti tra dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi. I membri del Consiglio (che durano in carica sei anni) sono scelti tra persone di «riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale», cita la legge.

Il presidente Pisauro

Ad oggi i componenti, scelti a maggio 2014 dagli allora presidenti delle Camere Laura Boldrini e Pietro Grasso, sono Giuseppe Pisauro (presidente), Chiara Goretti e Alberto Zanardi. Pisauro è professore di Scienza delle finanze presso l'Università “La Sapienza” di Roma. Ha fatto parte della Commissione tecnica per la spesa pubblica dal 1991 al 2003 e della Commissione tecnica per la finanza pubblica (2006-2008). Dal 2006 al 2014 è stato rettore della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

La riforma del Fiscal compact

La nascita dell’Upb è una conseguenza delle nuove regole europee del Fiscal Compact, che, dopo la crisi dei debiti sovrani, ha reso più stringenti le regole del Patto di stabilità e crescita (il famoso patto del tetto al deficit al 3% del Pil e del limite al debito al 60% del Pil). Lo scopo dell’Upb (organismi analoghi ci sono negli altri paesi dell’area euro) è quello di eseguire una valutazione indipendente per limitare la tentazione di un eccessivo ottimismo nelle previsioni macroeconomiche che i governi indicano nel Def e nella relativa nota di aggiornamento.

Il precedente di Padoan nel 2016

Già nell’ottobre del 2016 (governo Renzi e ministro dell’Economia Padoan), l’Upb non ha validato la nota di aggiornamento al Def. In quella occasione, l’Upb aveva considerato troppo ottimistiche le stime del governo, che aveva presentato un deficit all’1,9%. L’Upb validò il Def dopo che il governo modificò le stime, portando il deficit fino al 2,3%.

