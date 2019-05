Pace fiscale, si fa strada un tetto a 200mila euro

Una dichiarazione integrativa sul tipo del “ravvedimento operoso” con pagamento di una flat tax al 15%, per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Si muoverebbe su questa falsariga, stando alle indiscrezioni circolanti, lo schema di pace fiscale che l’esecutivo punta a introdurre con la prossima manovra o in alternativa con il decreto fiscale collegato). Non ci saranno quindi sconti penali, viene riferito, con l’esclusione in ogni caso dei grandi evasori.

«Stiamo lavorando in questo momento con i tecnici anche perché un conto è la volontà politica e un altro è l'applicabilità tecnica» dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispondendo ai cronisti che chiedevano se fosse stato trovato l'accordo con gli alleati in maggioranza per il provvedimento sulla pace fiscale.

Da parte sua il capo della Lega che per inciso aveva in precedenza ipotizzato un tetto più alto, pari a 500mila euro, continua a essere convinto che non sia

sufficiente intervenire solo su more e sanzioni e che «per restituire vita e dignità agli italiani sia necessario intervenire anche sul capitale».

Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci, al lavoro su decreto fiscale e manovra, parla di una«operazione complessa» con procedure anche «per le liti tributarie pendenti». Senza contare che c'è poi «tutto il tema della rottamazione» per la quale si sta preparando una dilazione in cinque anni dei pagamenti secondo quanto riferito. Si andrà, dice ancora l'esponente della Lega, «dal precontenzioso, da quando arriva l'accertamento, chiudere senza sanzioni e senza interessi immediatamente, per arrivare fino al processo tributario dove è previsto che se il contribuente vince in primo grado può chiudere pagando il 50% dell'importo senza sanzioni e interessi, se vince in secondo grado pagando il 20%».

La pace fiscale allo studio dell’esecutivo è una misura «complessa e se riusciamo a fare tutto puntiamo a dieci miliardi di entrate una tantum» secondo quanto anticipato all’agenzia Radiocor dal sottosegretario dell'Economia Massimo Bitonci che si occupa per la Lega del decreto fiscale in programma per il Consiglio dei ministri di lunedì. «Non è un condono e non è un aiuto agli evasori perché non è incluso il penale. Tutto ciò che riguarda il penale resta, le soglie lo lasciano fuori», assicura. Bitonci spiega che sulle dichiarazioni integrative si pagherà una flat tax del 15 per cento e che «si fanno emergere anche i cinque anni precedenti con risorse magari rimaste bloccate nei cassetti e che possono essere riutilizzate»; per il “saldo e stralcio” - che Bitonci non vuole chiamare “rottamazione ter” - si stanno «valutando con il Mef cartelle piccole per importi sotto i mille euro che sono il 55% del magazzino da 850 miliardi e riguardano 10 milioni di contribuenti o anche sotto 5mila euro. «Bisogna pulire il magazzino che si incrementa ogni anno di 50 miliardi per arrivare a un punto zero. Su queste piccole cartelle pensiamo di far pagare il 10% oppure le stralciamo completamente».

Sul saldo e stralcio saranno previsti 5 anni di dilazione, riguarderà anche liti pendenti, contenzioso e pre-contenzioso tributario. Si tolgono sanzioni e interessi, «il che vuol dire arrivare al 50% perché in Italia sono molto alte le sanzioni rispetto alla media europea» e si include anche il giudizio. «Se in primo grado c'è sentenza favorevole si può chiudere al 50% senza sanzioni e interessi, se si va al secondo grado il 20%». Bitonci ha sempre fatto riferimento a chi ha presentato la dichiarazioni dei redditi. Si sta studiando anche una norma sulle società di comodo che non producono reddito. Infine il sottosegretario indica che «la parte a regime che riguarda la transazione fiscale e il concordato permanente per le crisi d'impresa andrà probabilmente in legge di Bilancio».

