L’Upb scrive a Tria: «Difficile che il Pil cresca dell’1,5%, effetto misure a fine 2019»

«Gentile signor ministro. Il Consiglio dell’Upb non valida le previsioni programmatiche per il 2019 pubblicate nella Nadef 2018, in quanto esse si collocano fuori dall'intervallo accettabile allo stato delle informazioni attualmente disponibili». Dopo la prima bocciatura in audizione in Parlamento la scorsa settimana, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha appena inviato la lettera al ministro dell’Economia Giovanni Tria con la quale l’Authority che vigila sui conti pubblici ufficializza la «non validazione» delle previsioni economiche del Governo. Che non ha l'obbligo di adeguarsi ai rilievi, a patto che motivi la sua decisione.

Nel mirino le attese «ottimistiche» sul Pil (nella Nadef si indica una crescita dell’,15% nel 2019) difficili da raggiungere anche perché investimenti e reddito di cittadinanza non avranno effetti positivi nell’immediato. La valutazione - scrive l’Upb nella sua lettera al ministro Tria - «discende dai significativi e molteplici disallineamenti sulle principali variabili del quadro programmatico, con riferimento sia alla crescita economica sia ai prezzi». «La decisione è tra l'altro corroborata - aggiunge la lettera - dalle informazioni più aggiornate sulle tendenze congiunturali e dal confronto con le previsioni di altre istituzioni». Nel mirino anche le previsioni relative a un calo del debito pubblico che per l’Upb potrebbe crescere almeno di un punto in più nel 2021.

Insomma allo stato dei fatti l’accelerazione del Pil su cui punta il Governo giallo-verde è davvero difficile da ottenere anche perché le misure su cui punta l’Esecutivo per ridare fiato all’economia - investimenti e reddito di cittadinanza - non possono avere effetto subito, ma potrebbero «ragionevolmente concentrarsi nella seconda metà del 2019, più che nei primi mesi». «Anche l'avvio del Reddito di cittadinanza che comporta un'espansione del reddito disponibile delle famiglie più disagiate (normalmente caratterizzate da una propensione al consumo elevata), potrebbe - ricorda l’Upb - richiedere qualche mese per essere attivato».

A frenare le previsioni troppo «ottimistiche» del Governo per l’Authority è anche la fase congiunturale dell'economia italiana che «si è progressivamente indebolita nella prima metà dell'anno». E così «la crescita dell'attività economica resterebbe molto contenuta anche nel breve termine». L’Upb calcola un aumento del Pil dello 0,1 per cento sia nel terzo sia nel quarto trimestre di quest'anno, il trascinamento nel 2019 sarebbe dunque basso: «Ne deriva che per conseguire una variazione annua del prodotto dell'1,5 per cento sarebbe necessaria una forte e rapida accelerazione già dal primo trimestre del 2019, su ritmi non inferiori allo 0,5 per cento in termini congiunturali in tutti e quattro i trimestri». Una ricorrenza , questa, che - sottolineano i tecnici dell’Authority - «non si verifica in Italia dalla fine degli anni novanta».

Infine nella lettera si segnala anche «la possibile moderazione degli effetti espansivi della manovra sulla crescita», a causa della reazione degli investitori finanziari. E il cosiddetto effetto delle turbolenze sui mercati che si è fatto sentire sul costo per interessi dei nostri titoli di Stato. «Successivamente all'annuncio degli obiettivi di finanza pubblica, avvenuto a fine settembre - ricorda l’Upb - , le tensioni sul mercato dei titoli di Stato italiani sono rapidamente tornate a inasprirsi, in misura non trascurabile. Poiché la nostra economia è più esposta di altre a tali turbolenze, in considerazione dell'elevato stock di debito pubblico da rifinanziare, la perdita di valore degli attivi finanziari può riverberarsi sulla fiducia e quindi sulle decisioni di spesa di famiglie e imprese». Nel mirino anche le previsioni macroeconomiche del ministero dell’Economia per gli anni successivi (biennio 2020-21), «che non sono oggetto di validazione», ma che per l’Ufficio parlamentare di bilancio «sono ritenute ottimistiche».





