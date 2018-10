Voucher da 10 euro per l’aiuto domestico

Retribuire le prestazioni di lavoro occasionale in ambito domestico: è questo lo scopo del “libretto famiglia”, introdotto dalla legge 96/2017 (articolo 54-bis) e destinato ai privati per esigenze che esulano dalla propria attività professionale.

Attività e vincoli

Le attività di impego occasionale sono delineate dalla stessa normativa: piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Qualsiasi sia l’attività, bisogna rispettare dei precisi parametri economici. In particolare, le soglie di compenso netto nel corso dell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre): 5mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5mila euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro per prestazioni rese da ogni lavoratore in favore dello stesso utilizzatore. Se il lavoratore occasionale è studente, pensionato o percettore di prestazioni integrative del salario, i compensi erogati sono da computare nella misura del 75 per cento.

Un altro vincolo è invece di carattere soggettivo. E risiede nel fatto che il committente non può usare il libretto con persone con le quali abbia in corso (o abbia avuto negli ultimi sei mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Registrazione e iter

Per avvalersi del lavoro accessorio, committente e prestatore devono prima registrarsi sulla piattaforma informatica dell’Inps, cui si accede con il Pin dispositivo dell’Istituto. La registrazione è indispensabile per entrambe le parti: per il committente, affinché possa richiedere il libretto; per il prestatore, affinché possa essere identificato quale destinatario del compenso e dei contributi assicurativi. Nella gestione economica e nello svolgimento degli adempimenti si può operare sul sito Inps o delegare un intermediario abilitato (consulenti del lavoro o patronati).

Entrando nel dettaglio, il prestatore - durante le registrazione - deve confermare o rettificare le informazioni identificative già inserite nella banca dati Inps e integrare i dati inserendo l’Iban del conto corrente bancario/postale o il numero del libretto postale o della carta di credito, utili per l’accredito del compenso.

Il committente - a registrazione avvenuta - deve invece alimentare il proprio portafoglio elettronico, il «libretto nominativo prefinanziato»: può versare le somme con il modello F24 (che saranno così utilizzabili entro sette giorni dal versamento) o con strumenti di pagamento elettronico accessibili solo sul sito Inps, con addebito direttamente su conto corrente, carta di credito o di debito.

Voucher e compensi

La remunerazione avviene tramite titoli di pagamento (voucher) dal valore nominale di 10 euro, ciascuno dei quali è utilizzabile per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Gli oneri sociali sono a carico del committente, per cui il costo complessivo è così ripartito: 8 euro a titolo di compenso netto per il lavoratore; 1,65 euro per la Gestione separata Inps a fini previdenziali; 0,25 euro all’Inail quale premio assicurativo; 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Se la prestazione è inferiore all’ora, il voucher va comunque corrisposto per intero. Ma le parti sono libere di stabilire una remunerazione oraria più elevata, prevedendo cioè più di un buono per ora di lavoro (ad esempio, tre voucher per due ore).

Comunicazioni e accrediti

Entro il 3 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione, il committente deve fornire tutte le informazioni necessarie per procedere al pagamento e all’accredito dei contributi. La comunicazione va effettuata sul sito dell’Inps o tramite il call center, e deve riportare le generalità del prestatore, il compenso pattuito, il luogo e la durata della prestazione e ogni altra informazione utile alla gestione del rapporto. Il prestatore riceve quindi dall’Istituto una notifica via sms o e-mail.

Il pagamento del compenso da parte dell’Inps avviene entro il 15 del mese successivo alla prestazione, con accredito sul conto corrente; oppure (se non c’è stata la registrazione dell’Iban) tramite bonifico bancario domiciliato, che può essere riscosso presso gli uffici postali (in questo caso gli oneri di pagamento sono a carico del prestatore). Entro lo stesso termine, l’Istituto provvede all’accredito dei contributi previdenziali.

