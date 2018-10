Montecarlo, dopo un 2018 dei record l’uomo da battere è sempre Nadal

Un sempre luminoso Zeljko Franulovic ha presentato ieri a Milano nella sede di Sergio Tacchini, alla presenza di Mojana di Cologna, il console onorario del Principato di Monaco, l'edizione 113 del Rolex Monte-Carlo Masters. Come tutti sanno, si tratta di un evento ATP 1000 famoso nel mondo per una cornice unica, in programma dal 13 al 21 aprile 2019. Per il 12 aprile è fissata invece la tradizionale cena di beneficenza a favore della Croix Rouge Monégasque. Location, tradizione e lusso sono infatti da sempre i valori di questo evento, che è tecnicamente inferiore solo ai quattro “monumentali” Grand Slam, ma offre comunque un notevole punteggio e un ricco montepremi da poco meno di 5 milioni di euro, di cui oltre 1.5 assegnati ai finalisti (circa due terzi al vincitore).

Nadal il re dei re - Rafa Nadal è legato alla terra del Principato da un amore unico, perché al Country Club ha firmato alcune delle pagine più incredibili di questo sport. Tanti sono stati capaci di ripetersi in questo appuntamento, anche il nostro Pietrangeli, che è nel club dei sei che in singolo l’hanno vinto tre volte, insieme a Cochet, Lowe, Nastase, Borg e Muster. Solo un nome per riga andando a cercare nelle statistiche più titoli, con 4, 5 e 6 ma solo prima della Grande Guerra. E poi lui: 11. La prima volta contro Coria in quattro set. Dalla seconda alla quarta contro Federer. Da lì è arrivato a otto di fila, battendo anche Dokovic nel 2012 ma perdendo in finale l'anno dopo. Una serie interrotta per tre anni e ripresa a partire dal 2016, che ora rappresenta il record di sempre per qualunque torneo di tennis.

Un 2018 da record con il pubblico italiano in continua crescita - Nel 2018 si è registrato il record di partecipanti di tutti i tempi: migliorato spesso negli ultimi anni, ora è arrivato a quota 136.671 spettatori. Nonostante la “comoda” diretta tv, gli italiani non mancano fra gli spalti monegaschi, anzi, la loro presenza è sempre in ascesa e ormai si attesta a un terzo del totale, anche nell'ultima annata da primato. Ogni edizione è infatti sempre più di un'esperienza coinvolgente, comoda e strutturata per accogliere anche famiglie al completo: c'è anche un evento per bambini, c'è la partecipazione di tanti club che arrivano anche con i pullman. E sopratutto c'è la volontà degli organizzatori di reinvestire continuamente nell'ampliamento o nel miglioramento della struttura. Lo spazio è sempre quello, 10.100 persone, ma negli anni è stato ampliato non poco. Il MCCC ha 3 campi in più rispetto alla sua creazione e ha visto ogni centimetro migliorare nel tempo. Il prossimo step che sarà pronto nel 2019 riguarda la zona mista per le interviste e i nuovi spogliatoi per i professionisti.

Pasqua o non Pasqua, apre sempre la stagione con successo - È il clima quasi sempre fortunato che fa la differenza a Montecarlo. A volte è incerto fino all'ultimo, come lo è stato nel 2018, ma nei giorni di gara è stato perfetto anche nell'ultima edizione. E anche se è ancora presto per confermare i campioni presenti, oltre a un Nadal estremamente motivato a scrivere pagine di storia inedite e inaspettate, c'è da scommettere che saranno in tanti a provare a detronizzarlo. Visto il tutto esaurito dell'edizione 2018, gli organizzatori suggeriscono di farsi avanti già presto per l’acquisto dei biglietti, già possibile dal sito ufficiale www.montecarlotennismasters.com .

© Riproduzione riservata