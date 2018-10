Verso la proroga della Cigs al 23 marzo 2019

È partito il confronto con i sindacati al ministero del Lavoro sulla richiesta di Alitalia di prorogare al 23 marzo 2019 la cassa integrazione straordinaria per l’equivalente di 1.570 dipendenti, in scadenza il prossimo 31 ottobre. In vista della stagione invernale, quando tradizionalmente si vola di meno, l’azienda ha annunciato il proseguimento della procedura di Cigs a rotazione, necessaria per l’attuazione del programma di crisi. La richiesta aziendale prevede il coinvolgimento di 100 piloti e di 100 comandanti, di 420 unità tra il personale navigante di cabina e di 950 tra il personale di terra.

I sindacati: ridurre i numeri di Cigs

All’unisono sindacati e associazioni professionali hanno giudicato troppo alta la richiesta di Cigs formulata dall’azienda. Per Fabrizio Cuscito (Filt-Cgil) «va ridotto il numero di lavoratori da collocare in Cigs, bisogna arrivare ad eliminare la cassa integrazione a zero ore, e procedere con il programma di riqualificazione professionale in settori collegati a funzioni operative». In 320 sono stati posti in Cigs a zero ore e, tra maggio e settembre, sono stati riqualificati 35 lavoratori in varie aree aziendali, quali Finance & Procurement e Operation & Buisiness.

Le parti si rivedranno il 25 e il 26 ottobre in Alitalia, il 29 ottobre è previsto l’ultimo round al ministero del Lavoro con l’0biettivo di trovare un’intesa (che non è vincolante per l’azienda). Anche per Claudio Tarlazzi (Uilt) occorre «ridurre i numeri di Cigs» ed «affrontare alcune questioni contrattuali ancora non risolte, riguardanti alcuni elementi congelati da tempo» .

Le Fs in pole position per la vendita di Alitalia

L’attenzione generale è rivolta alla scadenza del 31 ottobre per la vendita di Alitalia, e per la successiva scadenza del 15 dicembre per la restituzione del prestito ponte da 900 milioni. Insieme agli interessi, oltre 1 miliardo di euro va rimborsato, e il prestito è oggetto di un’indagine promossa dalla Ue sugli aiuti di Stato.

Le Fs hanno presentato una manifestazione d'interesse non vincolante, per accedere alla data room e vedere le carte. Il vicepremier Luigi Di Maio ha ipotizzato la conversione in patrimonio di una quota del prestito statale. Della Newco con una dote di 1,5-2 miliardi, il governo potrebbe avere il 15% , il resto dovrebbe essere di Fs e di «un importante partner tecnico industriale». Ma le dichiarazioni del vicepremier Di Maio, hanno provocato l’irritazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria: «delle cose che fa il Tesoro ne deve parlare il ministro dell'Economia», il quale non ha ancora parlato.

