Boccia: nella manovra più risorse per la crescita

«È evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose. La sfida che il governo deve fare propria è sulla crescita, spiegare l'analisi di impatto di questa manovra, evidentemente correggerla, postando più risorse sulla crescita». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dal convegno dei Giovani imprenditori a Capri, dopo il declassamento di Moody's. Boccia ha spiegato che se «sale lo spread pagano imprese e famiglie» e dunque «c’è una questione temporale, che passa per la lettera dell'Ue e per il downgrade arrivato ieri», «non si può aspettare», bisogna «agire, reagire, anticipare».

Sul palco di Capri anche il leader dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, accenna a “messaggi” arrivati “dal Governo” sull'opportunità dei toni usati da Confindustria. E dice: “Gli imprenditori quando alzano la voce è perchè hanno a cuore le loro imprese e il loro Paese», «preoccupatevi quando non sentirete più la nostra voce: perchè allora vorrà dire che nessuno vorrà più lavorare nel nostro Paese»

Il governo corregga la manovra

«Questo governo - prosegue Boccia - vuole definire una sfida: quella che attraverso la crescita si può sforare e anche di un punto il rapporto deficit/Pil e che attraverso la crescita si rende sostenibile la manovra e, aggiungiamo, ci si gioca anche la credibilità del governo». Questo, afferma ancora il presidente di Confindustria, «cambierebbe il paradigma di pensiero, cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale. Ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il fattore di crescita che è in questa manovra, ad oggi non è chiaro. Le risorse in valore assoluto non fanno sperare bene. Occorre cogliere, dare una sfida al governo e da parte nostra lo faremo oggi: quella di aprire un grande confronto sulla crescita». «I tempi sono stretti, anche date le agenzie» di rating, «il Paese ha grandi potenzialità, se ce la fa sulla crescita e tra qualche mese cominciamo a crescere in termini di occupazione e di export, l'Italia ha vinto la grande stagione riformista europea. Se non ce la fa perché usa le risorse solo per fare deficit e debito strutturale, evidentemente la partita è persa», conclude Boccia.

E alla domanda se il Paese può crescere al 2 o anche al 3% come ha indicato al

convegno il ministro Paolo Savona, il presidente di Confindustria ha risposto: «In linea teorica sì. In linea pratica è da vedere. Se si depotenzia per esempio Industria 4.0 non è un elemento che aiuta la crescita. Altro aspetto non marginale è la procedura legata al reddito di cittadinanza. Ci sono varie questioni da affrontare».

Il reddito di cittadinanza non può essere un sussidio

Il numero uno degli industriali ha quindi sottolineato che «impostare il reddito di cittadinanza per un giovane che può rinunciare a tre proposte di lavoro, in un Sud dove se ne arriva già solo una è un miracolo è un elemento di procedura che va un attimo seguito con attenzione». Quindi, prosegue, «il reddito di cittadinanza sicuramente è un elemento che riduce i divari ma deve essere un ponte verso l'occupazione ed il lavoro e non può essere un elemento di sussidio, altrimenti rovina il Mezzogiorno».

Spread è tassa su imprese e famiglie, risposte presto

«Il cambiamento potrebbe anche essere peggiore, non è vero che peggio di così non si può andare, può andare peggio se facciamo degli errori», avverte il leader di Confindustria. «Se lunedì lo spread aumenta il cambiamento è negativo - avverte - perchè pagheranno di più, imprese e famiglie. È negativo per le imprese, per le famiglie, e lo Stato».

Governo si confronti, rappresentiamo il popolo dell’industria

«La stampa serve a chi è governato non a chi governa» dice poi Boccia, citando un passaggio di una sentenza della Corte Suprema americana '80, del presidente Richard Nixon contro Washington Post e New York Times. Ringrazia i giornalisti, perchè «le critiche si accettano e si alle critiche si risponde», aggiungendo che «questo è anche il ruolo dei corpi intermedi dello stato». E aggiunge: «Questo Governo deve accettare che un grande corpo intermedio come Confindustria, che rappresenta 160 mila imprese, non può essere valutato uno vale uno. Non si può dire che le associazioni sono tutte uguali». Il Governo «deve abituarsi a confrontarsi con chi rappresenta il popolo dell'industria e il popolo del Lavoro». Per mettere a punto la manovra puntando sulla crescita, come chiede Confindustria, «consiglierei di parlarci».

