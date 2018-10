Conte: 2,4% tetto massimo, disponibili a contenimento. Kurz: Ue bocci manovra

Quasi in contemporanea con il recapito a Bruxelles della lettera del Governo italiano alla Commissione Ue, in risposta ai rilievi scritti ricevuti il 18 ottobre, il premier Giuseppe Conte incontra la Stampa estera a Roma per ribadire che «noi siamo assolutamente in Europa». Il grande problema con l'Europa, prosegue, «è di chi programma la crescita allo “zero virgola”, noi la programmiamo all'1,5%. Ma abbiamo tante riforme strutturali da fare, alcune le abbiamo già fatte e le altre le realizzeremo per incidere lì dove dobbiamo crescere». Conte sottolinea poi che il 2,4% del rapporto Deficit/Pil deve essere considerato come «il tetto massimo», e che il Governo è disponibile «a pensare a un contenimento» della percentuale che preoccupa i mercati «nel corso di attuazione della manovra». Da escludere in ogni caso, chiarisce, l’idea di ricorrere a una patrimoniale.

Salvini: «Se manovra bocciata da Ue non ridurremo deficit»

Le sue parole rischiano però di innescare l’ennesimo corto circuito interno alla maggioranza. Il vicepremier Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano, esclude infatti alcuna ipotesi di modifiche sul testo della manovra, e respinge in particolare l’ipotesi di ribassare le previsioni sul rapporto deficit/Pil.«Se per motivi tecnici mi dicono che la riforma delle pensioni entrerà in vigore il 10 febbraio, invece che il primo gennaio, non è un problema, stiamo parlando di qualche settimana», spiega ai giuornalisti in via Bellerio.. «Siamo pronti a dialogare – ribadisce – a confrontarci, anche io personalmente da Moscovici e Juncker, chiunque avesse voglia di confrontarsi come me troverà porte spalancare, ma sui principi cardine, numeri e investimenti, indietro non si torna.

«Da un Commissario Ue pregiudizio inaccettabile»

Noi, ha chiarito alla Stampa estera, « vogliamo dialogare con le istituzioni Ue, vogliamo che quest'interlocuzione si svolga nello spirito di un dialogo costruttivo, non mettiamo in discussione i ruolo della commissione Ue». Nella lettera «abbiamo spiegato perché l'abbiamo impostata in questi termini, abbiamo spiegato la direzione della nostra politica economica, gli obiettivi che intendiamo raggiungere», ha proseguito il premier, «ma siamo disponibili a metterci a un tavolo per proseguire una interlocuzione con la Commissione europea». Poi Conte ha fatto riferimento agli attacchi ricebuti negli ultimi giorni da alcuni esponenti dell’Esecutivo Ue, in particolare dal commissario al Bilancio Oettinger: «Se un commissario Ue prima di leggera la manovra e prima che arrivi la lettera dell'Ue mi dice che questa manovra verrà rigettata, io dico che che è un pregiduizio e che è inaccettabile che provenga da chi rappresenta un'istituzione» come l'Ue.

In Dl Fisco «non c'è condono o rientro di capitali»

Nel corso delle conferenza stampa riservata ai soli corrispondenti esteri a Roma il premier è poi tornato a difendere l’ultima versione del controverso decreto fiscale: «Si era parlato di condono, capitali stranieri che tornavano dall'estero: no. La norma è più precisa e consente di integrare a chi ha fatto già una dichiarazione per il 30% di quanto già dichiarato fino a 100mila euro per anno, pagando un 20%». Nessun dubbio anche sul Consiglio dei ministri straordinario che sabato 20 ottobre ha deliberato una nuova versione del decreto fiscale: «Così abbiamo fatto in piena trasparenza, verificando meglio i testi, ripassando l'accordo raggiunto e confezionando un testo che traduce fedelmente i termini dell'accordo».

L’altolà dell’Austria

Ma la linea del dialogo e del confronto senza cedimenti prospettata dal premier Conte si infrange con il muro di sbarramento che in queste ore arriva da molti esponenti di primo pianno degli altri governi Ue, proccupati di una deriva dei conti italiani. L’Europa deve dimostrare di aver imparato dalla crisi della Grecia e quindi, se non ci saranno correzioni da parte di Roma, «la Commissione europea deve respingere la manovra» italiana, sottolinea ad esempio il cancelliere austriaco Sebastian Kurz secondo quanto riferisce l’Apa. Anche il ministro delle Finanze austriaco Hartwig Loeger è sulla stessa linea dura e avverte che una violazione delle regole, se restasse impunita, spingerebbe altri Paesi a fare altrettanto.Il portavoce del presidente della Commissione europea Juncker ha chiarito che la Commissione ha ricevuto la lettera del Governo italiano e domani, 23 ottobre, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe.

Moscovici a Italia: aumentare la spesa non rilancerà la crescita

Poche ore prima che Tria inviasse la lettera a Bruxelles, la Commissione europea ha ribadito le sue perplessità sulla manovra 2019. Il Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici ha messo in evidenza, in un'intervista a France Iter, che il governo italiano fa previsioni di crescita che «nessun economista fa. Pensano che aumentare la spesa pubblica creerà della crescita, l'opinione della maggioranza degli economisti è che non sarà così». Moscovici ha ricordato che Bruxelles «non vuole una crisi» con l'Italia, ma ha invitato il governo a «fare la propria politica di bilancio, ma rispettando delle regole comuni». Il debito, ha spiegato, «lo pagheranno le generazioni future».

