Raikkonen vince e rimanda la festa di Hamilton. Vettel, ancora un errore

Una folle Austin incorona Raikkonen, primo grazie a una gara perfetta nella guida e nella strategia, con Hamilton non ancora campione 2018, “soltanto” al terzo posto. E in mezzo Verstappen: grandissimo, indubbiamente, visto che ha rimontato dalla diciottesima posizione di partenza. Ma il rispetto maggiore va al finlandese, che non vinceva da 113 gare (il quarto digiuno più lungo nella storia della F1 fra i piloti “di ritorno” alla vittoria). Da un lontano 2013 nel quale si era imposto in Australia. Ora, con 21 vittorie, è il finnico più vincente: un altro record di quest'anno del tutto inaspettato, dopo che si è consacrato al momento come il più veloce di Monza e, in assoluto, il più veloce pure in quanto a media in chilometri sul giro, in gara, di tutta la Formula 1.

Una Ferrari migliore, insomma, ma non c'era lui, Vettel, che doveva lottare più davanti, a rigor di logica. Invece il lavoro duro, il lavoro buono, il lavoro utile, l’ha fatto Raikkonen, nonostante il contratto non rinnovato. Pole e gara, poche storie: è stato più bravo. Di Vettel e non solo. Ha rinviato la festa ad Hamilton con non pochi “effetti collaterali”: l'inglese a far baldoria negli Usa ci aveva messo su il cuore e, il suo staff i locali li aveva già prenotati da tempo. Il risultato finale non cambierà molto, ma ci sono 75 punti in palio e per vincere gli basta un settimo posto fra sette giorni in Messico. Roba che, brutto a dirsi, potrebbe vederlo campione 2018 pure se stesse a casa. Ma questi cinque punti Hamilton ovviamente vorrà giocarseli e conquistarseli con onore.



Un successo così bello da creare rimpianti - A proposito di onore, grinta, attributi. Come non notare questa vittoria meritata di Raikkonen, che ha corso la gara difendendosi, senza errori, lottando fino alla fine. Ha mostrato un Kimi risvegliato dal “letargo” come in altre rare situazioni; quando era dato per rinunciatario o rassegnato, invece, da Monza in poi, ha mostrato gli artigli. E ieri ha ottenuto una delle vittorie più importanti della sua vita. Ora qualcuno in Ferrari potrà avere dei rimpianti, se non addirittura dei ripensamenti, sul fatto di aver sempre puntato tutto solo su Vettel che, invece, ultimamente sta facendo la figura di un pilota bollito e immaturo. Il tedesco può ancora sembrare un valido uomo squadra dal lunedì al sabato, ma la domenica andrebbero meglio quelli della vecchia guardia, come Alonso e, appunto, Raikkonen. E Hamilton, che pur pagando una macchina non perfetta, in una domenica tutt'altro che al pieno della forma, la porta in fondo al meglio possibile e si avvicina sempre di più al grande traguardo.

Un altro disastro all’inizio, un finale da suspence - Vettel, penalizzato già in prova per non aver rallentato con bandiera rossa nella FP1 (ad Austin non è la prima volta che retrocede in griglia), è stato preda dal nervosismo anche in gara. Partito quinto, si tocca con Ricciardo e ad avere la peggio è il tedesco. Più avanti, molto più avanti, si ritirerà anche l'italo australiano, lasciando campo al compagno di squadra che, fra l'altro, arriva non tanto inaspettatamente al podio. Un contatto maledetto, insomma, che condizionerà tutta la gara dei big.

Una gara non scontata, perchè in realtà l'arrivo al giro 56 è stato preceduto dagli ultimi giri di grande incertezza, nei quali il gap fra il secondo e il terzo su Raikkonen è stato chiuso fino all'ultimo. Tanto da vedere anche un gran bell'attacco al limite di Hamilton, che “usa” anche troppo la curva dopo tanti tentativi falliti e, con un errore particolarmente evidente ma non pericoloso, permette di consolidare la vittoria di Raikkonen, annullando il pathos dagli spalti ma rasserenando almeno un po' il box di Maranello.

Gli schermi rossi, sul finale, infatti, erano tutti concentrati sulla lotta con Bottas, che grazie a un “lungo” al penultimo giro, letteralmente regala la quarta posizione al ferrarista con un paio di minuti di anticipo sulla bandiera a scacchi.

Gentleman o predatore? E a proposito del compagno di Hamilton. Chissà se Raikkonen dopo questa gara guarderà la classifica piloti con l’ultimo obiettivo dell'anno ragionevolmente alla sua portata: prendere Bottas, con undici lunghezze di distacco, in tre gare, è ancora possibile. Togliersi dal quarto posto, lo stesso del 2017 e del 2015, e salire al terzo, come nel 2008 e nel 2012, sarebbe senz'altro importante a titolo personale e per tutto il progetto della SF71H. Sia per colmare un gap con la Mercedes, dopo questo weekend a 66 punti, sia per distaccare sempre di più la Red Bull, ora a 160.

Alonso vittima ancora una volta dei piloti “paganti” e disastrosi – Tralasciando Ferrari-Red Bull, il primo vero primo valzer di contatti vede una Sauber che si infila in ritardo su una Haas, e poi Stroll che invece sperona letteralmente Alonso. Un messaggio radio veramente arrabbiato e spaventato da parte dell'asturiano dice che è «impossibile gareggiare contro questo tipo di piloti», senza dare troppi dettagli, ma si capiva bene a cosa si riferisse. D'altra parte il giovane canadese, pur arrivando in Formula 1 con un discreto curriculum, non ha dimostrato ancora di meritarsi il sedile, eccezion fatta che per i finanziamenti paterni. A ben vedere ha fatto una manovra da vetture da turismo, cioè come quando in tante gare minori si vanno ad appoggiare agli avversari dopo aver saltato i cordoli: ma con le “delicatissime” Formula 1 non solo non funziona, è quasi criminale o, comunque, non avrebbe dovuto essere accettabile.

Gli altri ritirati, Grosjean, Leclerc e Ricciardo. Ma la notizia in tutto questo è che Ricciardo non si è fermato per danni dal contatto con la rossa, quanto per una rogna elettrica della sua unit Renault che lo “accompagnerà” anche nei prossimi due anni.

© Riproduzione riservata