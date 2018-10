Molteni a Radio 24: «Nessun piano B sulla manovra, resterà così»

C'è un piano B sulla manovra? Verrà modificata se lo spread aumentasse in maniera preoccupante? «Credo che sia stato ribadito che la manovra è quella e quella rimane. È una manovra di crescita, sviluppo e investimenti per ridare la crescita al nostro paese». Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino.





Il decreto sicurezza è una priorità per il Paese: i 5 stelle lo voteranno

I 5 stelle voteranno il decreto sicurezza? «Assolutamente sì, è nel contratto», ha detto il sottosegretario all'Interno Molteni. È davvero è una priorità per il Paese? «È una priorità della Lega ma anche del Paese. È una necessità e un'urgenza su più fronti: c'è un milione di furti in generale quindi vuol dire che la soglia dell'attenzione dev'essere alta e noi non intendiamo abbassarla. Inoltre non si dice mai che il decreto prevede un potenziamento dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata. Sottraendo beni si combatte la mafia».

Domicilio sacro e inviolabile

Molteni ha detto: «Noi non siamo imprenditori della paura ma vogliamo dare risposte alle preoccupazioni degli italiani. Gli italiani vogliono prendere un treno senza rischiare un braccio, la vita o essere derubati. Quanto alla legittima difesa, bisogna considerare il domicilio come il corpo umano, quindi sacro e inviolabile. Mi sembra il minimo».



Il ladro romeno andava espulso

Cosa pensa della sentenza della Cassazione sul romeno condannato in secondo grado per furto, ma non espulso dall'Italia?

«Non sono d'accordo con la decisione. Il furto non è soltanto un reato contro il patrimonio ma anche contro la persona», ha detto il sottosegretario Molteni ai microfoni di 24Mattino su Radio 24. «Ora, la regola è che nessuno può essere espulso a meno di pericolosità sociale, e in questo caso mi sembra di ravvisare una pericolosità sociale. Questo cittadino andava allontanato e va allontanato».

