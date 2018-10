Cervelli in fuga, oltre 128mila italiani espatriati nel 2017, uno su tre è giovane

Sono 128.193 italiani espatriati dall'Italia nel 2017, che hanno spostato la loro residenza fuori dei confini nazionali, in crescita del 3,2% rispetto all'anno precedente. Le partenze, in questo ultimo anno, sono state generalmente più contenute in valore assoluto, ma resta un trend che merita attenzione e analisi in quanto, se nell'ultimo anno la crescita è stata del +3,3%, considerando gli ultimi tre anni la percentuale sale a +19,2% e per l'ultimo quinquennio addirittura a +36,2%. Il 37,4% di chi parte (quasi 48 mila persone) ha tra i 18 e i 34 anni. I giovani adulti, ovvero la classe tra i 35 e i 49 anni, sono un quarto del totale, ma dal confronto con l’anno precedente risulta un aumento di +2,8% (in valore assoluto quasi 900 mila unità). A scattare la fotografia degli italiani che salutano l’Italia e se ne vanno all’estero è il “Rapporto italiani nel mondo” della Fondazionbe Migrantes, presentato questa mattina a Roma.



CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'AIRE PER NAZIONE DI RESIDENZA E REGIONE DI ORIGINE





Primi 28 paesi. Valori assoluti. Anno 2018

NORD Paesi Totale Emilia Romagna Friuli Venezia G. Liguria Lombardia Piemonte Trentino

Alto Adige Bolzano/Bozen Trento Valle d'Aosta Veneto Argentina 819.899 26.782 40.759 23.224 56.547 91.529 8.007 631 7.376 318 47.852 Germania 743.799 12.114 10.912 6.218 27.539 13.310 19.785 15.172 4.613 255 27.801 Svizzera 614.545 20.138 17.635 8.218 101.687 26.450 14.895 7.703 7.192 1.777 43.629 Brasile 415.933 15.328 9.636 3.545 44.768 9.312 20.302 700 19.602 170 113.695 Francia 412.263 20.778 18.629 12.876 34.877 28.853 2.837 730 2.107 1.641 29.286 Regno Unito 301.439 19.909 7.127 7.405 42.421 13.470 3.401 1.180 2.221 315 27.500 Belgio 267.912 7.745 8.594 2.710 12.143 6.053 2.145 383 1.762 182 16.573 Stati Uniti d'America 263.447 9.665 5.707 6.152 23.410 10.497 2.291 834 1.457 211 12.511 Spagna 164.117 8.965 5.023 7.267 23.543 16.250 1.790 549 1.241 250 11.149 Australia 146.938 2.844 6.985 1.792 8.576 4.207 1.024 328 696 88 13.935 Canada 140.734 2.167 6.616 1.247 5.361 2.481 1.192 244 948 89 9.970 Venezuela 119.713 3.750 3.128 1.489 2.668 2.187 260 117 143 42 4.881 Uruguay 97.303 2.039 1.690 12.440 12.997 13.271 1.432 39 1.393 4 4.125 Cile 58.270 3.535 614 17.337 4.714 5.524 1.772 102 1.670 23 1.985 Paesi Bassi 44.395 1.945 1.982 1.676 4.951 2.278 742 315 427 64 2.785 Sudafrica 34.350 1.657 3.181 895 3.690 3.832 427 211 216 55 3.259 Perù 33.827 797 471 6.036 2.242 1.620 179 55 124 7 1.210 Austria 31.469 887 2.550 465 2.515 878 12.142 11.335 807 35 2.839 Lussemburgo 28.619 1.016 1.682 344 2.576 1.292 243 121 122 43 1.502 Colombia 19.685 868 675 1.056 1.689 1.438 243 65 178 8 879 Messico 18.326 1.071 551 944 2.757 2.114 319 64 255 24 2.730 Ecuador 18.282 505 342 4.234 2.312 1.195 167 29 138 2 945 Croazia 15.992 251 12.434 110 522 172 149 47 102 6 1.004 Irlanda 15.870 738 329 403 2.495 837 237 91 146 20 1.118 Israele 14.892 462 417 254 2.075 628 68 34 34 0 1.027 San Marino 13.770 10.489 50 112 342 75 29 11 18 5 120 Svezia 13.211 873 540 689 2.054 972 241 139 102 34 1.066 Grecia 11.872 979 350 462 1.325 642 141 70 71 7 860 Altri 233.597 15.548 11.380 11.649 40.226 19.764 4.495 1.590 2.905 475 20.915 TOTALE 5.114.469 193.845 179.989 141.249 473.022 281.131 100.955 42.889 58.066 6.150 407.151

CENTRO, SUD E ISOLE Paesi Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Marche Molise Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Argentina 36.592 31.006 98.687 60.606 64.927 68.233 22.012 23.071 3.986 90.852 21.739 3.170 Germania 15.119 18.358 76.457 86.288 21.915 6.887 8.753 108.837 32.240 236.333 11.385 3.293 Svizzera 20.493 17.935 50.897 79.927 17.036 9.130 8.458 74.545 9.475 72.586 15.169 4.465 Brasile 7.060 9.487 19.487 24.408 92.741 3.962 3.332 6.213 1.348 8.512 19.080 3.547 Francia 14.981 6.150 35.918 24.677 29.701 8.335 4.792 31.418 24.253 61.597 13.694 6.970 Regno Unito 6.462 4.051 9.589 43.871 33.510 5.746 4.860 14.152 9.830 30.675 14.396 2.749 Belgio 17.089 3.310 9.527 15.022 9.621 6.091 6.717 25.256 13.346 98.111 5.469 2.208 Stati Uniti d'America 11.553 3.619 18.933 39.458 29.912 3.475 5.685 15.132 2.165 49.737 11.721 1.613 Spagna 4.764 4.276 8.271 14.319 18.806 6.172 1.833 6.518 3.306 12.884 7.444 1.287 Australia 11.489 2.967 27.597 14.345 9.564 2.479 3.050 5.112 1.666 24.847 3.760 611 Canada 12.920 2.564 26.218 13.712 15.632 2.983 11.985 9.414 694 12.648 2.311 530 Venezuela 15.143 5.642 2.640 28.459 9.396 1.530 3.167 11.018 335 20.561 3.007 410 Uruguay 886 8.399 6.229 14.562 10.402 1.089 840 626 144 1.711 4.235 182 Cile 732 1.892 482 1.345 11.543 917 48 597 492 1.674 2.707 337 Paesi Bassi 844 322 1.038 3.661 3.991 602 273 2.504 6.714 5.814 1.807 402 Sudafrica 1.485 409 539 2.903 4.222 595 220 1.746 475 2.072 2.226 462 Perù 240 354 357 607 16.870 207 64 353 166 987 908 152 Austria 358 188 656 1.414 1.766 414 91 1.257 531 1.428 882 173 Lussemburgo 1.596 827 1.577 1.121 1.686 1.574 153 6.758 593 1.603 614 1.819 Colombia 337 895 1.878 3.605 2.347 465 32 342 157 631 2.011 129 Messico 242 524 256 1.444 2.107 417 53 441 183 636 1.308 205 Ecuador 102 896 718 1.866 3.041 182 47 148 164 538 733 145 Croazia 44 19 39 115 451 141 6 183 40 128 155 23 Irlanda 541 153 501 1.044 3.728 340 86 631 740 987 718 224 Israele 61 47 35 185 3.321 187 40 199 62 208 5.566 50 San Marino 70 33 43 65 281 1.650 3 174 14 58 106 51 Svezia 221 83 218 949 1.880 267 74 528 306 1.004 1.049 163 Grecia 222 108 393 1.324 1.460 261 70 1.151 249 1.073 638 157 Altri 4.111 3.749 6.552 14.588 28.990 5.509 940 7.771 3.994 16.052 14.543 2.346 TOTALE 185.757 128.263 405.732 495.890 450.847 139.840 87.684 356.095 117.668 755.947 169.381 37.873 Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE

Da dove partono? Lombardia, Emilia Romagna, Veneto

Gli italiani sono partiti da 107 province differenti. Milano, Roma, Genova, Torino e Napoli sono le prime cinque province di partenza. La prima regione di partenza è la Lombardia (21.980) seguita, a distanza, dall'Emilia-Romagna (12.912), dal Veneto (11.132), dalla Sicilia (10.649) e dalla Puglia (8.816).

Nel 2017 la Germania torna a essere la destinazione preferita

Gli italiani partiti da gennaio a dicembre 2017 sono andati in 193 località del mondo di ciascuna realtà continentale ma soprattutto in Europa (70%) e in America (22,2%) e, più nel dettaglio, nel Sudamerica (14,7%). Tra le mete dell’America Latina, entro le prime dieci posizioni, vi sono il Brasile (9.016) e l’Argentina (5.458), rispettivamente in quinta e ottava posizione. La Germania (20.007) torna a essere, quest’anno, la destinazione preferita distanziando, di molto, il Regno Unito (18.517), la Francia (12.870).

Oltre 6mila arrivi in meno nel Regno Unito

Con oltre 6 mila arrivi in meno, il Regno Unito registra un decremento del -25,2%. Il Portogallo, invece, registra la crescita più significativa (+140,4%). Da evidenziare, anche, la crescita per il Brasile (+32,0%), la Spagna (+28,6%) e l’Irlanda (+24,0%).

Al 1 gennaio 2018 gli iscritti all'Aire sono 5.114.469

Dal 2006 al 2018 - rileva l’indagine - la mobilità italiana è aumentata del 64,7% passando, in valore assoluto, da poco più di 3,1 milioni di iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani all'estero, a più di 5,1 milioni. Al 1 gennaio 2018 gli iscritti all'Aire sono 5.114.469, l'8,5% dei quasi 60,5 milioni di residenti totali in Italia alla stessa data. In un anno la comunità italiana iscritta all'Anagrafe è aumentata di oltre 140 mila unità (variazione 2,7% rispetto al 2017). La crescita nell'ultimo anno corrisponde a +2,8%, a +6,3% nell'ultimo triennio e al 14,1% negli ultimi cinque anni.

L’Europa accoglie il numero più alto di cittadini italiani

A livello continentale l'Europa accoglie il numero più alto di cittadini italiani (54,1%) e, in particolare, l'UE15 (40,3%) mentre in America si registra una presenza del 40,3% con una maggiore concentrazione nel Centro-Sud (32,4%).

In Argentina, Germania e Svizzera le comunità italiane più consistenti

Le realtà nazionali più numerose sono l'Argentina (819.899), la Germania (743.799), la Svizzera (614.545). Nell'ultimo anno, il Brasile (415.933) ha superato numericamente la comunità italiana in Francia (412.263).

Quasi cinque italiani all’estero su dieci provengono dal Sud

Per quanto riguarda l’origine degli italiani all’estero, il 49,5% proviene dal Meridione (Sud: 1.659.421; isole: 873.615): del Settentrione è il 34,9% (Nord-Ovest: 901.552 e Nord-Est 881.940); del Centro il 15,6% (797.941). Le partenze oltreconfine danno ai territori una dinamicità variegata: Lombardia (+23.519 persone rispetto al 2017), Veneto (+17.415), Piemonte (+11.227), anche se prima di quest’ultimo si colloca la Sicilia (+11.912).

Oltre il 51% sono uomini

Per quanto riguarda il genere, le italiane iscritte sono 2.459.322 (48,1%), mentre gli uomini sono 2.665.147 (51,9%).

Il 15% del totale sono minori

Quanto all’età, i minori che risiedono all’estero sono oltre 765mila (il 15% del totale, di cui il 6,8% ha meno di dieci anni); un milione e 135mila hanno tra i 18 e i 34 anni (22,2%); un milione 197mila hanno tra i 35 e i 49 anni (23,4%), 978mila hanno tra i 50 e i 64 anni(19,1%); poco più di un milione hanno più di 65 anni (20,3%).

Nel 2017 partenze più contenute in valore assoluto

Da gennaio a dicembre 2017 si sono iscritti all'Aire quasi 243 mila italiani di cui il 52,8% per espatrio, il 36,2% per nascita, il 6,3% per reiscrizione da irreperibilità, il 3,7% per acquisizione di cittadinanza e l'1% circa per trasferimento dall'Aire di altro comune.



CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'AIRE PER SOLO ESPATRIO PER REGIONE, GENERE, VARIAZIONE E CRESCITA





Valori assoluti e percentuali. Anni 2017 e 2018

Paese Femmine Maschi Totale Germania 8.876 11.131 20.007 Regno Unito 8.682 9.835 18.517 Francia 6.085 6.785 12.870 Svizzera 5.246 6.685 11.931 Brasile 4.060 4.956 9.016 Spagna 3.482 3.913 7.395 Stati Uniti d’America 2.897 3.336 6.233 Argentina 2.759 2.699 5.458 Belgio 1.484 1.578 3.062 Australia 1.223 1.589 2.812 Irlanda 1.033 1.212 2.245 Austria 878 1.035 1.913 Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE

© Riproduzione riservata