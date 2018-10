«I limiti al referendum propositivo? Sono scritti nella Costituzione»

I pentastellati rispondono, in commissione Affari costituzionali della Camera, ai rilievi del Servizio studi di Montecitorio sul testo di riforma costituzionale voluto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro e che mira a introdurre nel nostro ordinamento, che ora prevede solo il referendum abrogativo, il referendum propositivo (Ansa)

La proposta di riforma costituzionale a firma M5S-Lega che introduce il referendum propositivo nel nostro ordinamento non pone abbastanza limiti di materia? I limiti, che verranno comunque meglio precisati nella legge attuativa ordinaria, sono impliciti nella nostra Costituzione.

La risposta del M5s ai rilievi del Servizio studi della Camera

I pentastellati rispondono così, in commissione Affari costituzionali della Camera, ai rilievi del Servizio studi di Montecitorio sul testo di riforma costituzionale voluto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro e che mira a introdurre nel nostro ordinamento, che ora prevede solo il referendum abrogativo, il referendum propositivo: con 500mila elettori si avvia l’iter della proposta di legge, dopodiché il Parlamento ha 18 mesi per legiferare in materia e in mancanza di decisione si celebra il referendum propositivo senza quorum. Nel caso invece in cui il Parlamento legiferasse sulla materia, i promotori del referendum propositivo avrebbero due strade: o riritare il referendum oppure andare avanti, e in quest’ultimo caso gli elettori dovrebbero scegliere tra la proposta approvata in Parlamento e quella dei promotori.

Nella loro relazione i “tecnici” si sono soffermati principalmente su due questioni: da una parte il testo presentato pone «troppe poche limitazioni in materia con il rischio che per via referendaria diretta si possa intervenire su materie sensibili come fattispecie penali, disciplina fiscale e ambito che investono i diritti delle minoranze»; dall’altra occorre un sovrappiù di attenzione riguardo alla possibilità - prevista dal testo - di iniziative legislative dirette che comportino spese purché i promotoori indichino i mezzi per farvi fronte.

Limiti impliciti nei principi e diritti fondamentali

Da qui la precisazione del M5s tramite la presidente del Comitato legislazione Fabiana Dadone. «Come nel caso del referendum abrogativo - è l’argomentazione - alcuni limiti sono esplicitati nel testo mentre altri sono impliciti perché derivano dal sistema costituzionale nel suo complesso o dalla giurisprudenza della Corte in materia di referendum abrogativo che, in quanto compatibile, ovviamente si estende anche al nuovo istituto». In particolare il testo prevede che il referendum non è ammesso in materia costituzionale e «in tutti i casi in cui si ponga in contrasto con i principi e i diritti fondamentali protetti dalla Costituzione nonché quando violi obblighi europei o internazionali... Su questa base iniziative che introducesso pene del tutto sporporzionate rispetto al sistema o violassero i diritti delle minoranze sarebbero ritenute non ammissibili dalla Corte Costituzionale».

La Consulta diventa “controllore” delle coperture

Resta il nodo del referendum propositivo sulle leggi di spesa, esplicitamente vietato dalla Costituzione nel caso di referendum abrogativo. «Nel referendum abrogativo la materia tributaria non poteva che essere esclusa tout court - precisa Dadone - per la semplice ragione che la natura abrogativa del referendum esclude che si possano prevedere le coperture». A questo proposito i “tecnici” della Camera hanno rilevato l’incongruità del controllo sulle coperture da parte della Corte costituzionale - previsto dal testo Fraccaro - dal momento che nel normale processeo legislativo tale controllo è esercitato dalle commissioni parlamentari specifiche (Bilancio e Finanze).

Ma il controllo da parte della Corte e non da parte di organi parlamentari - precisa sempre Dadone - è una precisa scelta del legislatore: «Il controllo da parte delle commissioni parlamentari non è particolarmente garantista, perchè si tratta pur sempre di organi politici. Per le leggi di iniziativa popolare riteniamo che il controllo debba essere assicurato appunto dalla Corte costituzionale, ossia da un organo non politico. La legge attuativa del referendum metterà a disposizione della Corte tutti i messi istruttori necessari perché tale controllo si possa svolgere efficacemente».

La questione più politica: abolizione del quorum

La relazione del Servizio studi della Camera sul referendum propositivo non entra per scelta nella questione più politica: ossia la soppressione totale del quorum (per il referendum abrogativo il quorum esistente del 50% più uno degli aventi diritto al voto verrà abolito parallelamente con un altro Ddl di riforma costituzionale). Secondo le opposizioni (Pd e Fi) l’abolizione totale del quorum rischia di trasformare il referendum propositivo in uno strumento nelle mani di minoranze organizzate per bypassare il Parlamento legiferando in maniera diretta. Le proposte alternative, già depositate in commissione Affari costituzionali, prevedono una limitazione del quorum ma non la sua totale abolizione (la metà più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche o il quorum di fatto previsto per l’approvazione delle leggi in parlamento, ossia il 25%).

Ma sulla questione dell’abolizione del quorum difficilmente il M5s cederà: il ministro Fraccaro ha già avuto modo di ribadire che questo punto è fondamentale per incentivare la partecipazione al processo legislativo da parte dei cittadini e che le odierne perplessità delle opposizioni assomigliano a quelle che a inizio secolo si opponevano all’estensione del suffragio: «Non bisogna aver paura della partecfipazione dei cittadini».

Intanto in commissione Affari costituzionali l’iter è avviato: ai primi di novembre le audizioni dei costituzionalisti.

