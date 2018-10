Pa, domani in Cdm i controlli biometrici anti-assenteismo

«Voglio evitare che ci siano Comuni in cui la gente non va a lavorare: domani in Consiglio dei ministri passerà, in via definitiva, il mio provvedimento che prevede che ci siano controlli biometrici nella Pubblica amministrazione». A margine dell'assemblea nazionale dell'Anci, il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno annuncia che i controlli saranno fatti «con l'identificazione facciale, con l'impronta digitale o con l'iride».

Sul fronte risorse in manovra per il rinnovo dei contratti nella Pubblica amministrazione vede rosa. «È un mio sforzo continuo, devo dire che sono ottimista. Fino a ieri sera ho lavorato su questo e spero, nelle prossime ore, di darvi anche i numeri». Dopo anni di blocco del turnover «finalmente abbiamo la possibilità di assunzioni al cento per cento», rivendica ancora il ministro. «Uno va via e uno entra, direi che sia un dato storico visto che da decenni avevamo turnover al 25 per cento. Sono previste anche delle assunzioni straordinarie perché riteniamo che la Pa debba ritornare a correre». Con l’ulteriore postilla che «non voglio assumere per avere persone ferme dietro la scrivania. Devono essere persone che siano formate e che vadano in settori strategici che sono quelli della digitalizzazione, della semplificazione e dell'uso dei fondi europei».

Comunque in futuro, nella Pa, i concorsi «saranno dei concorsi unici, questa è la novità dei prossimi mesi. Concorsi unici, per evitare che ciascuno si faccia il concorso a casa propria. Ci saranno criteri unici». In altre attività lavorative, fa notare Bongiorno,spesso superare un esame non significa entrare per sempre. Il concorso nel pubblico impiego invece significa avere un posto per sempre, quindi deve essere molto rigoroso. Il dipendente che entra e sta per sempre deve essere all'altezza: io voglio l'orgoglio di essere nella Pubblica amministrazione».

