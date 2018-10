Salvini: con tagli Ue il governo voterà no al Bilancio europeo

«Attenta analisi del prossimo bilancio europeo, posizione chiara del governo italiano: non ci sarà il nostro voto a favore se ci saranno tagli per investimenti, lavoro, agricoltura, sicurezza e immigrazione. No a nuove tasse europee che pesino sui cittadini e le imprese». Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini al termine della riunione del comitato interministeriale per gli Affari europei a Palazzo Chigi.

Parlando di manovra e allarme spread, Salvini si è detto convinto che «questa manovra servirà a far ridurre il debito e far nascere qualche bambino in più», perchè «abbiamo messo l’1,5% di crescita prudenziale ma siamo convinti che cresce anche di più». E sulla risposta alla bocciatura della Ue «abbiamo le idee chiare, saremo velocissimi».

«Non rispondo agli sproloqui di Bruxelles, non ne ho voglia, devo occupare il tempo per beccare quei delinquenti che stuprano e uccidono le ragazze italiane» ha aggiunto poi il vicepremier e ministro dell’Interno, che oggi si è recato nel quartiere San Lorenzo a Roma, di fronte al palazzo abbandonato dove è stato ritrovato il cadavere di Desireé Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina che, secondo la procura, sarebbe stata drogata e stuprata. Tensione fra il vicepremier e la sindaca Virginia Raggi che accusa: «La Lega non conosce Roma». Poi vieta l’alcol in strada a San Lorenzo dopo le 21.

Il complesso abbandonato in via dei Lucani a San Lorenzo dove è stato trovato il corpo senza vita di Desiree (Ansa)

Applausi e insulti per Salvini a San Lorenzo

Salvini è stato contestato da gruppi di persone appartenenti ai centri sociali e non è potuto entrare nello stabile, ma è stato anche difeso e incoraggiato ad andare avanti nella sua politica da diversi cittadini e residenti. Tra i cori di chi girfava «sciacallo, sciacallo», c’erano anche quelli che lo acclamavano al grido di «siamo tutti con te». Il ministro è tornato in un secondo momento di fronte allo stabile a San Lorenzo per deporre una rosa bianca.

«Tornerò con la ruspa, in arrivo 250 poliziotti»

«Tornerò qui a incontrare i residenti, ma da ministro mi impegno a fare pulizia e a tornare con la ruspa - ha detto Salvini durante la visita a San Lorenzo - ci sono cento palazzine a Roma in queste condizioni con delinquenti che difendono le occupazioni abusive e lo spaccio». Il ministro dell’Interno ha annunciato un piano straordinario per la sicurezza, con l’arrivo nei prossimi mesi di 250 poliziotti e carabinieri in più. «Ho chiesto al procuratore della repubblica di usare il pugno di ferro», ha ni, aggiungendo che «a Roma come nel resto d’Italia, senza creare scontro sociale, nei prossimi mesi avremo un piano straordinario di sgomberi nel rispetto di chi è in fila per una casa popolare».

«Ho chiesto di usare il pugno di ferro»

«Andiamo a chiedere conto a chi ha mal gestito Roma per anni» ha detto ancora il ministro, che ha chiesto ai cittadini di «segnalare» le situazioni a rischio. «Ho chiesto al procuratore della repubblica di usare il pugno di ferro», ha aggiunto. E ancora: «C'è una scaletta per gli sgomberi in base alla pericolosità sociale». «Salvace da 'sta giungla, da 'sti sciacalli, devi tornare» gli hanno detto alcuni cittadini.

