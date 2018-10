Via ai sei Master full time della 24Ore Business School di Roma

Inaugurati a Palazzo Montemartini a Roma i sei Master full time della sede di Roma della Business School del Sole 24 Ore. In tutto 180 studenti -88 ragazze e 92 ragazzi - laureati in giurisprudenza, economia e discipline umanistiche. Quasi tutti provengono da città del Centro Sud. I sei Master full time che hanno preso il via sono: “Comunicazione d'impresa, lobbying e relazioni internazionali”, “Marketing, comunicazione & Digital Strategy”, “Human Resources”, “Diritto e Impresa” “Sport Business Management” e “Corporate Finance”.

Per affrontare il mondo del lavoro servono competenza e professionalità

«Per la nostra scuola la formazione pratica e pragmatica - ha sottolineato Elisa Ansandri, responsabile della sede romana della 24 Ore Business School - rappresenta un punto di forza fondamentale, nella convinzione che le profonde e repentine trasformazioni in atto richiedano, oggi più che mai, competenza e professionalità». Della forza della formazione per il futuro dei giovani si è parlato nella tavola rotonda, coordinata dall’editorialista del Sole 24 Ore Dino Pesole, con Serena Apicella direttore risorse umane Peroni, Stefano Cirielli responsabile legale business Fintecna, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Luigi Maccallini responsabile Next Innovation Bnl Gruppo Bnp Paribas e Ivan Zazzaroni direttore Corriere dello Sport Stadio. «Investire in formazione - ha sottolineato Serena Apicella - vuol dire investire su se stessi cercando di essere sempre più resilienti». Luigi Maccallini ha sottolineato come sempre più la tecnologia sia imprescindibile per la formazione dei giovani. Ivan zazzaroni ha suggerito ai ragazzi di avere passione, curiosità, grinta e voglia di affrontare sempre nuove sfide.





Formazione al passo con le richieste delle imprese che innovano e investono

«Nel Paese - ha sottolineato Adriana Anceschi, responsabile coordinamento dei master full time della sede romana della 24 Ore Business School - c’è più che mai bisogno di professionisti competenti, che si concentrino su fatti e contenuti, in grado di far proprie e interpretare le molteplici esigenze che provengono da un Paese vivo, ricco di talenti, fatto di imprese che innovano e investono». L'obiettivo di Business School 24 è infatti disegnare un futuro migliore, all'altezza delle grandi sfide imposte dai profondi mutamenti in atto sullo scenario globale. Coordinatori dei Master sono Raffaele Forlini (partner Bmc), Matteo Pastore, (founder Mgp Sport Consulting), Fabio Scognamiglio (partner Your Cfo), Marco Verdesi (ad Extra Comunicazione).

