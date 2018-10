Agenzia sicurezza delle ferrovie: nel 2017 più incidenti ma meno vittime

Meno vittime, per fortuna, ma anche più incidenti sulle strade ferrate italiane: a crescere, in particolare, è il numero dei sinistri «significativi» riconducibili a cause tecniche, soprattutto «problematiche manutentive sui veicoli o sull'infrastruttura». È questo il quadro che emerge dalla “Relazione sulla sicurezza ferroviaria nel 2017”, presentata a Roma dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf). L'anno passato gli incidenti ferroviari significativi sono stati 104 (99 sui 16mila chilometri di rete gestiti da Rfi, e 5 sui quasi 2mila chilometri di strade ferrate di competenza dei gestori regionali): il dato è in crescita sul biennio precedente (99 nel 2016, 98 nel 2015) ma sotto alla media del periodo 2007-2017 (-14% rispetto al 2007, anno di istituzione dell'Agenzia).

In calo morti e feriti, Italia tra i migliori in Europa

La relazione evidenzia il netto calo di morti e feriti gravi: i decessi passano da 85 a 55 e i feriti gravi da 42 a 37 (ma il dato è sensibilmente influenzato dalle conseguenze dello scontro di treni con 23 vittime avvenuto sul binario unico tra Andria e Corato nel 2016). Sull'incidentalità ferroviaria, comunque l'Italia si colloca tra i valori più bassi dell'Ue, precisa l'Ansf, evidenziando anche che continua l'allarme pedoni. Anche nel 2017 una quota preponderante degli incidenti registrati è correlata all'attraversamento dei binari, compresi i casi avvenuti in corrispondenza di un passaggio a livello: un fenomeno che riguarda il 73% degli incidenti significativi e l'85% delle vittime (49 morti e 29 feriti gravi). La relazione evidenzia tra gli incidenti dovuti a problemi tecnici e di manutenzione anche 4 deragliamenti sulla rete Rfi, fortunatamente senza vittime, e uno soltanto sulle reti regionali.

Toninelli: risorse inutilizzate lusso che non possiamo permetterci

Fin dal inizio mandato «ho voluto mettere il tema della sicurezza ferroviaria, soprattutto rispetto alle tratte regionali e locali, tra gli obiettivi più importanti da perseguire», ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli intervenendo alla presentazione della relazione Ansf. «Nel contratto di programma tra Stato e Rfi si sta facendo un grande sforzo per incrementare gli investimenti su questo fronte. Dall'altra parte, dobbiamo stimolare le Regioni, in veste di concedenti di servizi di trasporto ferroviario, a spingere i concessionari a usare bene il danaro. Ci sono risorse che troppo spesso restano ancora inutilizzate: un lusso che non possiamo permetterci”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che«prendere il treno, penso ad esempio ai pendolari, deve essere una scelta di normalità, non di coraggio. In tal senso non posso che riconoscere ad Ansf un ruolo regolatorio apprezzabile e importante, tanto importante da diventare un modello che abbiamo deciso di allargare a tutte le infrastrutture terrestri».

Ruolo Ansf centrale anche in nuova Authority sicurezza

Ribadita da Toninelli anche la centralità dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, che «resterà tale anche all'interno della nuova Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, strade e autostrade (Ansfisa) introdotta con il dl Genova e che partirà dal primo gennaio». Tra le priorità 2018 dell'Ansf, nata ufficialmente il 16 giugno 2008 con il recepimento di una direttiva comunitaria, ci sono l'allineamento dei livelli di sicurezza del sistema ferroviario, in particolare sulle reti regionali interconnesse, e l'innalzamento dell'efficacia dei processi manutentivi. Tra gli obiettivi anche un rafforzamento del dialogo con il mondo ferroviario, per migliorare la supervisione sulle reti regionali e per definizire norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti isolate, che ricadranno sotto la competenza dell'Agenzia a partire dal primo luglio 2019.

© Riproduzione riservata