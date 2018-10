Manovra, Di Maio: Draghi avvelena il clima

«Siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente». Così il vicepremier Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce Mario Draghi. «Stiamo facendo una manovra di bilancio che dà alla parte più debole», aggiunge Di Maio che riferisce nel frattempo di non nutrire timori verso il giudizio atteso oggi da parte di Standard& Poor's («abbiamo un debito privato quasi inesistente e questo crea una stabilità economica» per il Paese). In ogni caso «sostenere le banche non significa prendere soldi dagli italiani» secondo il capo politico pentastellato.

Critiche dello stesso tenore erano arrivate anche dalle file della Lega, con Alberto Bagnai al quale «sembra improprio che il massimo responsabile della stabilità finanziaria in Europa emetta degli allarmi, seppur velati, circa la tenuta delle banche di un Paese che è sotto il controllo della sua vigilanza». Per il presidente della commissione Finanze del Senato, ospite di Radio anch'io, «se ascoltiamo tutte le dichiarazioni di Draghi di ieri vediamo che c’è anche un’apertura al fatto che le politiche non convenzionali possano proseguire se le condizioni lo richiederanno. E quali sono le condizioni? Per esempio quelle che la Bce si è data e non riesce ad ottenere e cioè che l'inflazione raggiunga stabilmente l'obiettivo del 2%».

Quanto all’l’approvazione da parte della commissione Finanze del Senato della proposta di istituzione della commissione d’inchiesta del sistema bancario e finanziario, Bagnai parla di «dialogo positivo». Il lavoro emendativo sul testo «si è svolto in un clima di collaborazione e sono state accolte molte proposte delle opposizioni, in particolare sul ruolo delle agenzie di rating e del loro potenziale conflitto di interesse, argomento diventato di attualità ma non all'ordine del giorno quando i testi sono stati proposti originariamente». Ora il testo andrà in Aula «dove ci aspettiamo venga approvato successivamente al Dl Sicurezza». La commissione d’inchiesta sarà formata da un “pool” di 40 tra senatori e deputati che, per tutta la durata della legislatura, avranno il compito di formulare proposte di legge a tutela del risparmio e delle persone.

© Riproduzione riservata