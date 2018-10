L’ex ministro delle Finanze greco Varoufakis: «Per Italia vogliamo deficit 3% ma per crescita»

Per l’Italia «vogliamo portare il deficit dal 2,4% al 3%, ma di denaro che stimola la crescita», a differenza della proposta di bilancio del governo Conte, che ha come «risultato un deficit in eccesso senza grandi benefici». È questa parte della ricetta per risolvere il problema del budget italiano proposta da Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco e leader del movimento transnazionale Diem25, che ha illustrato il programma per l’Italia del suo movimento in un incontro alla Stampa Estera a Roma, in vista delle elezioni europee del 2019.

Italia «ground zero della crisi europea»

Un programma che vuole portare l’Italia «ground zero della crisi europea» all’interno della «primavera europea» promossa da Diem25. Varoufakis ha sottolineato di voler dare al nostro Paese «valore al settore manifatturiero», «sicurezza infrastrutturale per la prevenzione sismica», «investimenti per evitare il ripetersi di casi come il disastro di Genova» e «investimenti per trasporti sostenibili».

La ricetta per aumentare gli investimenti verdi

La proposta dell’ex ministro greco per risolvere il problema del budget italiano è «cancellare il taglio proposto da Salvini per l’aliquota fiscale più alta», «continuare con l’introduzione di un reddito minimo garantito e accelerarlo» e «aumentare gli investimenti verdi in Italia al 5% del Pil» con un meccanismo per il quale «la Banca d’investimenti europea emette ogni anno, per almeno cinque anni, bond per 500 miliardi di euro, che la Bce acquista ogniqualvolta i tassi di interesse salgono al di sopra di una soglia».

Fino a quando il Consiglio dell’Ue non sarà d’accordo su quest’ultimo punto, ha concluso Varoufakis, «il governo italiano aumenterà gli investimenti pubblici per compensare fino al raggiungimento del limite del 3% fissato a Maastricht», e solo quando «il Consiglio dell’Ue sarà d’accordo con i punti precedenti, Roma abbasserà il deficit fino ai livelli richiesti da Bruxelles».

