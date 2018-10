Boccia duro sulla manovra: «Non aiuta la crescita e disincentiva il lavoro»

FIRENZE - “Come pensano di far crescere il Paese? Con la politica delle piste ciclabili?”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, afferra la penna rossa e dal palco della festa-convegno del quotidiano “Il Foglio”, nel Salone de' Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, critica, cancella, corregge e sostituisce i punti della manovra economica che “non aiuta la crescita, disincentiva il lavoro, depotenzia Industria 4.0, chiude i cantieri e penalizza le banche”. E lancia la sfida: “Questo Governo si gioca la sua credibilità: fra tre mesi vedremo se ci saranno crescita e occupazione, ma se non ci saranno la colpa non potrà essere dell'Europa, dei poteri forti o di altri”.

Dice che non vorrebbe arrabbiarsi di sabato mattina, Boccia, ma poi non ce la fa a mantenere l'aplomb di fronte agli attacchi di Di Maio a Draghi e al reddito di cittadinanza: “Altro che decreto dignità - afferma il presidente di Confindustria - quello era un compito delle elementari. Ora il Governo è arrivato al master: dare 780 euro al mese a chi può rifiutare tre proposte di lavoro, o a chi lavora solo otto ore a settimana, vuol dire incentivare il lavoro nero”.



Le ricette alternative

La critica di Boccia alla manovra è a tutto campo, ma è bilanciata dalle proposte e dai correttivi. Cinque le prime cose da cambiare, secondo il presidente di Confindustria: la prima è realizzare le infrastrutture, dal gasdotto Tap al Terzo valico, dall'alta velocità Torino-Lione alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze alla Pedemontana; la seconda è aumentare il tetto del fondo di garanzia per le imprese, così da stimolare il credito e gli investimenti; la terza è fare un piano di inclusione per i giovani.

Le altre due azioni da realizzare subito, secondo Boccia, sono la detassazione completa del premio di produzione per far avere più soldi ai lavoratori e lo sblocco di 65 miliardi di pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, “attraverso una mega-cartolarizzazione che non costerebbe nulla”. “Se fa queste cose il Governo si rende credibile e accelera la crescita”, afferma Boccia sottolineando il pericolo delle critiche all'Europa, dei nazionalismi e del “First Italy” per un Paese come il nostro che esporta 550 miliardi di beni e servizi, 450 dei quali di manifatturiero per metà diretto in Europa. “Se i mercati europei si chiudessero, faremmo un'operazione di disintegrazione a favore degli Usa e della Cina”, spiega.

E prima di lasciare il palco torna sulle piste ciclabili tanto care al ministro Toninelli, al punto che - racconta il presidente di Confindustria - in una lettera inviata all'associazione industriale per scusarsi di non poter partecipare a un incontro, il responsabile delle Infrastrutture ha scritto: non opere faraoniche, ma piste ciclabili. “Pensa di crescere in questo modo?”, chiede Boccia.

