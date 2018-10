Effetto Sanchez, il Pd gira a sinistra in vista del congresso

DAL NOSTRO INVIATO - MILANO «Lottate come state lottando, non siete soli. In molti vi appoggiamo. Di fronte alle forze reazionarie alzate con orgoglio la vostra bandiera che è la nostra: giustizia sociale». Alla fine la platea democratica raccolta a Milano da Maurizio Martina per il Forum programmatico che chiuderà la fase transitoria prima del congresso (Martina si dimetterà subito dopo la chiusura della due giorni milanese) si scalda solo per lui: Pedro Sanchez, leader del Partito socialista spagnolo e unico premier della famiglia Pse rimasto al suo posto in un'Europa assediata dai nazionalisti e dai sovranisti.

Sanchez ha appena presentato a Bruxelles quella che è stata definita la manovra economica più a sinistra della zona euro: campeggia il salario minino portato a 900 euro. Ed è da qui, dalla difesa del lavoro e degli esclusi dalla globalizzazione, che sembra voler ripartire il Pd che sia avvia a congresso, al di là delle divisioni tra candidati (per ora 7, tra cui probabilmente lo stesso Martina, Marco Minniti e Nicola Zingaretti).

Martina e l'ex consigliere economico di Matteo Renzi, Tommaso Nanninici, nel loro manifesto di presentazione dell'evento hanno parlato di Quinto Stato, quello dell'esercito dei precari. E un po' tutti i dirigenti del Pd, da Paolo Gentiloni in giù, stanno in queste settimane mettendo l'accento sulla necessità di tornare a parlare ai deboli, agli esclusi, a chi non ce la fa. Le ricette in campo sono per la verità sempre le stesse: pensione di garanzia per i giovani precari e con carriere lavorative discontinue, formazione continua, aiuti alle famiglie con figli e alle giovani coppie per gli affitti e, appunto, salario minimo.

Ma più che le ricette è il “sentiment” a dettare una sorta di svolta a sinistra del Pd. Nel nome di Sanchez, che dal palco milanese difende con forza l'idea di un'Europa possibile, solidale, e i valori fondanti della socialdemocrazia europea: «I progressisti europei - insiste il premier spagnolo tra gli applausi - difendano una società aperta, capaci di integrare, con una dimensione sociale capace di riconquistare tutti alla cittadinanza. Una visione solidale contro coloro che sostengono che dobbiamo scegliere tra il male e il peggio. Si, esiste un'altra Europa possibile. È l'Europa dei diritti dei lavoratori, per le opportunità per i meno giovani, delle libertà, che non fa un passo indietro nella difesa dei nostri valori democratici; l'Europa dell'Accordo di Parigi e le azioni contro il cambiamento climatico, l'Europa che spera nel futuro».

Sullo sfondo il posizionamento delle correnti in vista del congresso. E le numerosi punzecchiature rivolte all'ex leader Matteo Renzi, unico big assente dalla due giorni milanese. Da Federica Mogherini («sono felice di essere di nuovo a casa in questo partito») allo stesso Martina («dopo la mia contromanovra ne è stata presentata un'altra alla Leopolda, ma quella che ci piace è quella di Sanchez»). Destinato probabilmente a restare anch'esso sullo sfondo, l'appello all'unità del padre fondatore del Pd Walter Veltroni: «State uniti, vi prego. Ne va del futuro della democrazia. Il Pd deve aprirsi e non arroccarsi nelle correnti. Ascoltate il mio consiglio: fate meno riunioni di corrente e più riunioni della nostra comunità».

Tuttavia la probabile discesa in campo di Martina (che potrebbe essere appoggiato dal presidente del partito Matteo Orfini e, forse, anche dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio) ha messo sul chi va là i candidati in pectore più forti: Zingaretti, appoggiato dalla sinistra del partito e da alcuni big come Dario Franceschini), e Minniti, espressione dell'ala renziana e di molti sindaci. I due si sono incontrati a pranzo a Roma venerdì e hanno stretto una sorta di patto proprio per neutralizzare Martina: se nessuno dei candidati supererà il 50% alle primarie e dunque sarà necessario eleggere il nuovo segretario in assemblea, chi arriverà secondo tra i due si impegna fin da ora a sostenere con i propri voti il primo arrivato. Una sorta di accordo per l'unità, anche se declinato in modo diverso da come lo intende il padre fondatore.

© Riproduzione riservata