“Roma dice basta”, sul Campidoglio sit in di protesta contro il degrado

Oggi solo posti in piedi in piazza del Campidoglio a Roma, gremita da centinaia di cittadini per il sit in “Roma dice basta” contro la giunta M5S guidata da Virginia Raggi. Una manifestazione di protesta “dal basso”, lanciata sui social da un gruppo di sei promotrici non schierate politicamente per riscoprire la “Dignità di Roma” e per protestare contro la “grande monnezza”, le buche, e “l'abbandono della città”. «Vogliamo che Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un'idea di futuro», spiega Martina Cardelli del comitato organizzatore, un gruppo civico «formato da sei donne romane, ognuna con il suo lavoro e con la propria famiglia» che promuove «l'idea della partecipazione civica come elemento di pressione nei confronti delle istituzioni per migliorare la città».

Protesta nata sui Social

Con oltre 22 mila adesioni alla vigilia, sull'onda del grande successo della pagina Facebook “Tutti per Roma, Roma per tutti” e dell'hashtag #Romadicebasta (20mila adesioni), la manifestazione ha toni pacifici, che si riflettono nei cartelli dei manifestanti: da “Raggi, una buca vi inghiottirà” a “Roma (pulita) o morte”. Protestano anche i commercianti, come quelli di via Emanuele Filiberto: «Il negoziante deve vivere ogni giorno, non si deve ignorare, vessare, emarginare». Richiesti anche «mezzi di trasporto adeguati». «Il vento è cambiato e sa di monnezza”, ammonisce un altro cartellone presente in piazza”.

Per la politica è «l’inizio della fine» della Giunta Raggi

Già diversi i commenti politici al sit-in non ancora concluso. «Migliaia di romani si sono radunati oggi in piazza del Campidoglio per protestare giustamente contro uno stato di cose diventato intollerabile. La sporcizia, le buche, il verde abbandonato, i servizi pubblici che non funzionano. E ci fermiamo all'essenziale», commenta Davide Bordoni, capogruppo FI in Campidoglio, sottolineando «nella manifestazione pacifica di oggi un cartello fra i tanti che dice tutto ”Raggi una buca vi inghiottirà”». Per il parlmentare radicale Riccardo Magi, presente alla manifestazione, la piazza del campidoglio è «piena di cittadini stufi della retorica di chi governa la città, secondo cui tutto va bene e tutto sta migliorando. Noi siamo venuti per portare anche a questa piazza l'informazione sul referendum per la messa a gara dei trasporti pubblici l'11 di novembre. È il primo importante appuntamento per un cambiamento vero». Un tweet sintetizza invece il pensiero del leader dei Verdi Angelo Bonelli : «Mai manifestazione civica così imponente è stata organizzata contro un sindaco. È l'inizio della fine della #Raggi. Il disastro del #M5S a Roma: buche rifiuti,collasso trasporto,degrado urbano. Spero in un raggio di sole per le cittadine e i cittadini di #Roma #romadicebasta».

© Riproduzione riservata