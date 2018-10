Tria: se crisi banche sì a intervento dello Stato ma non dico come

Sull’ipotesi di un intervento del governo a difesa del sistema bancario, il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha chiarito che in caso di crisi delle banche «il governo deve in un modo o nell’altro intervenire, dire come non è possibile, se un ministro lo facesse turberebbe il mercato». Intervenuto nel tardo pomeriggio a Firenze alla Festa de Il foglio, il responsabile del Tesoro nell’esecutivo giallo verde ha aggiunto che «non c’è nulla di strano nel dire interverremo, qualunque governo dovrebbe farlo. È giusto che lo Stato intervenga». «Poiché le banche hanno un effetto sistemico - ha continuato Tria -, è chiaro che l’intervento dello stato è doveroso. È giusto che lo stato intervenga quando c’è una banca in crisi, certo c’è il problema del moral hazard» ha aggiunto il ministro, rispondendo a una domanda sull’intervento fatto da precedenti governi su banche poste in risoluzione.

Il ministro ha anche sottolineato che «le nostre banche sono ancora solide, sono in grado di superare i test sulla capitalizzazione - o almeno quasi tutte - e per ora non ci sono pericoli».

Tria ha anche commentato le dichiarazioni del presidente della Bce Mario Draghi sui rischi per le banche a causa dello spread: «Non è stato inopportuno perché ha detto quella che è la realtà, non ha detto nulla di strano, l’ho detto anche io nei giorni scorsi», ha affermato.

Alitalia: problema prestito, restituire in linea Ue

Tria ha parlato anche di Alitalia. «Dopo un anno abbiamo tre commissari e non ho visto nessun piano industriale - ha detto -, c’è il problema del prestito ponte di 900 milioni, e questo riguarda il Ministero dell’economia, che deve essere restituito secondo le regole europee. E poi verrà il piano industriale». Il ministro ha aggiunto che il piano industriale di Alitalia «deve rispettare le regole Ue e quindi devono esserci i privati».

Cda Fs autonomo, farà sue valutazioni

Quanto al possibile ruolo di Ferrovie dello Stato in Alitalia, Tria ha ricordaton che Fs« sono al 100% statali, ma il ruolo dello Stato è di nominare il consiglio di amministrazione. Poi il consiglio di amministrazione ha la sua autonomia di giudizio e di analisi e farà le sue valutazioni autonomamente».

L’intervento si è poi concentrato sulla manovra. La decisione di puntare per il 2019 a un rapporto deficit-Pil del 2,4%, ha spiegato, nasce dal fatto che la manovra targata M5s-lega ha finalità espansiva. «Io avrei preferito un livello di deficit più basso - ha ammesso -, ma da ministro, non da economista. Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell’economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva». Per il responsabile del Tesoro è stata l’occasione per ribadire che la corsa dello spread non dipende dalle misure delineate nel ddl Bilancio, ma dall’incertezza politica.

Deficit più alto è normale per manovra espansiva

«C’è stata la scelta di fare un deficit più alto del previsto, espansivo - ha sottolineato Tria - : si può essere d’accordo o no, ma è considerato quasi normale per una manovra espansiva».

Spread non dipende dalla manovra ma da incertezza

Il ministro ha parlato anche dello spread che ha sfondato la siglia dei 300 punti. «Non credo - ha detto - che lo spread dipenda dalla manovra perché c’è un deficit più del previsto perché è un deficit moderato. Ma che derivi da un’incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell’economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica».

Quello che succede in Ue non è colpa dell’Italia

Un passaggio dell’intervento è stato sull’Europa. «Il vero problema dell’Europa - ha affermato - è non avere un centro politico discrezionale. Quello che sta succedendo in Europa non è colpa dell’Italia, c’è un processo di non tenuta perché sta perdendo di vista le ragioni dello stare insieme. Ci sono paesi che non vogliono mettere nulla un comune. Allora chi è che non vuole stare insieme?».

© Riproduzione riservata