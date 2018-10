A fuoco tessere elettorali e simboli M5S: in Puglia la protesta dei No Tap

Non si placa, in Puglia, la rivolta degli attivisti No Tap - in gran parte elettori M5S - contro il via libera definitivo del Governo alla costruzione del gasdotto per portare in provincia di Lecce il gas naturale del Mar Caspio. Dopo una prima mobilitazione sui social si è passati oggi a una manifestazione di protesta di cittadini, sindaci, associazioni e comitati locali del Salento davanti alla Torre della marina di Melendugno, luogo simbolo delle battaglie dei No Tap. Alcuni attivisti, con i cartelli “Questa terra non è in vendita” e “M5s dimettetevi” hanno bruciato le proprie tessere elettorali e una serie di manifesti con il simbolo del Movimento pentastellato e i volti dei parlamentari del M5S eletti in Salento, tra cui il ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

Il sindaco Potì: opera è stupro del territorio

La distruzione delle tessere elettorali, hanno spiegato i manifestanti, è un modo per evidenziare il tradimento di quanti, in campagna elettorale, promisero che il gasdotto Tap sarebbe stato bloccato in due settimane, mentre ora il governo Conte ha avallato la costruzione dell'opera. In prima fila tra i manifestanti ce’era il sindaco di Melendugno, Marco Potì, convinto che la battaglia contro il gasdotto Tap «non è persa, visto che in piedi ci sono ancora vari procedimenti pendenti, sia in sede di giustizia amministrativa che penale». ×Il voto dei cittadini è una cosa seria, i sindaci lo sanno bene - ha aggiunto - perché quando vanno davanti ai cittadini a dire ”io faccio questa cosa”, ci mettono la faccia. Quest'opera è stata considerata da tutti, esperti, professori universitari, uno stupro al territorio ed è per questo che stiamo ancora in piazza».

Appello ai diportisti a sostenere la lotta anti Tap

Il portavoce dei No Tap, Gianluca Maggiore ha lanciato un appello ai mille diportisti che hanno le imbarcazioni ormeggiate nel porto della marina di Santa Foca a «sostenere la lotta del movimento contro la realizzazione del gasdotto» che collegherà il Mar Caspio all'Italia con approdo sulla spiaggia locale di Santa Foca, premiata con tutte le marine di Melendugno con la Bandiera Blu Europea e le 5 Vele di Legambiente. Secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine alla manifestazione avrebbero partecipato circa 300 persone, 500 secondo gli organizzatori.

PER SAPERNE DI PIU’: Tap, storia del gasdotto che manda in fibrillazione il M5S

© Riproduzione riservata