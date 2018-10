Banksy: quotazioni quadruplicate (anche senza colpi di scena)

“Autodistruggersi è un'arte”: è il titolo della storia di copertina di IL, curata da Marilena Pirrelli. Dopo il caso Bansky-Sotheby's, l'opera ridotta in pezzi nel momento stesso in cui è stata venduta, IL mensile del Sole24Ore indaga come la Street Art ribalti le regole del mercato, prendendosene gioco, ma anche come le sue quotazioni s'impennino proprio attraverso questo genere di performance anti-sistema.

La prova ne è l'ultima asta di Artcurial, dedicata a una collezione privata di Street Art dal titolo “Search&Stop, collecting from Banksy to Mark Ryden”.

Il 24 ottobre tutti gli occhi erano puntati a Parigi: ci si aspettava un altro colpo di scena. Il pubblico è rimasto con il fiato sospeso per tutto il tempo in cui i collezionisti si sono contesi la litografia Soup can Yellow/Emerald/Brown del 2005 che ha finito per più che triplicare la sua stima ed è stata assegnata per 46800 euro. Stesso destino per Queen Vic, altra opera di Banksy, questa volta del 2003, che ha moltiplicato per quattro la stima iniziale, raggiungendo gli 11700 euro. Entrambe sono state aggiudicate indenni. Infine l'emblematico Stop and Search che, aveva dato il nome alla vendita, ha raggiunto quota 65mila euro, il doppio del valore stimato, anch'esso senza subire alcun danno.

L'attesa di una ennesima sorpresa da parte di Banksy è andata delusa. In compenso, le sue opere sono state aggiudicate per un totale di più di 120mila euro. Niente a che però vedere con gli 1.1 milioni di euro della Girl with Balloon. Anzi, con la prontamente rinominata Love in the Bin. Sembra proprio che facendo sempre l'opposto di quello che il mercato auspica (gli organizzatori dell'asta di Artcurial non hanno fatto mistero del fatto che, pur avendo controllato tutti gli artworks prima dell'asta, non avrebbero affatto disprezzato l'idea che Banksy avesse pianificato e nascosto qualche altra sorpresa), lo street artist sia sempre più amato proprio dal mercato.

In compenso i lavori firmati da KAWS hanno raddoppiato la loro stima, mentre ZEVS ha stabilito il nuovo record mondiale d'asta. Su IL di questo mese la top ten degli Street Artist più quotati, collezionati e meglio venduti del momento.

