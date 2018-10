Il maltempo non dà tregua: domani scuole chiuse anche a Roma

«Domani, lunedì 29 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado nella città di Roma resteranno chiuse per gli studenti. A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che prevede la sospensione dell'attività didattica ed educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, su tutto il territorio cittadino - spiega il Campidoglio».

Nella giornata che all’isola d’Elba ha visto crollare lo storico pontile industriale della Vigneria a Rio Marina (Livorno), zono molte le zone d’Italia interessate dal forte maltempo.

Scuole chiuse

Scuole chiuse annunciate per domani a causa del maltempo:

- Veneto: Venezia e Vicenza e provincia anche domani, a Belluno e Treviso solo per oggi; a Venezia previsti prolungamenti della presenza degli studenti in classe, visti gli orari dell’acqua alta;

- Friuli-Venezia Giulia: a Pordenone e le zone di montagna della provincia (da Gemona in su per intenderci);

- Liguria: in tutti i territori interessati dall'allerta rossa le scuole resteranno chiuse. Dove l’allerta è arancione decidono i sindaci se chiudere - come ad Alassio - o meno le scuole. Ad Alassio, una zona della provincia di Savona, dove

- Toscana: in sei Comuni del Grossetano: Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello, e nel Livornese: Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci:

- Lazio: Roma

La Protezione civile

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile «in

considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966».

Le previsioni 3bmeteo.com per domani

Per 3bmeteo.com a partire dalle 15 di domani al Nord si registrerà un’acuta fase di maltempo con piogge e temporali di forte intensità a partire dalle regioni di Nordovest. Le nevicate si sono attestate sopra i 2.300 metri, una spolverata è arrivata anche al passo del Tonale

Al Centro invece il maltempo riguarderà Sardegna, coste tirreniche e Umbria con piogge e temporali anche forti in estensione entro sera anche all'Adriatico.

Al Sud invece irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti in intensificazione serale su Campania, Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25.

Le previsioni del Centro Epson meteo

Accompagnate da raffiche di vento che in alcuni casi possono raggiungere 100 Kmi orari la perturbazione di domani «sarà all'origine di nuove piogge e temporali con possibili nubifragi e conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche».

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli atmosferici, proseguono gli esperti, stimano per molte zone accumuli totali di pioggia entro domani sera fino a 150-200 litri al mq, con possibili picchi fino a 400 litri al mq su Alpi e Prealpi centro-orientali, in Liguria e in Friuli. «L'evento meteo - dicono dalla protezione civile - è insolito per durata per la Liguria che solitamente viene interessata da fenomeni anche violenti, ma brevi. Una perturbazione lunga tre giorni è atipica per la Liguria. L'ultimo caso è stato registrato nel 2009», dicono da Arpal.



Prevista per domani, quindi, un’altra giornata di «forte maltempo con piogge e temporali che interesseranno gran parte del Paese», particolarmente intensi al Nord, regioni centrali tirreniche, in Umbria e Sardegna occidentale. In serata il rischio di temporali riguarderà anche il Sud e la Sicilia.

Ancora attenzione, anche nelle città, ai fortissimi venti di scirocco.

Gli allarmi rossi e arancioni

In Lombardia domani è allerta rossa fino a revoca per rischio idrogeologico su gran parte delle prealpi lombarde: è quanto ha comunicato la Sala operativa della Protezione civile della Regione. La comunicazione di elevata criticità riguarda laghi e prealpi delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia. Per tutta la giornata sono previste precipitazioni diffuse e continue sull'intera fascia alpina e prealpina della regione. Segnalato anche codice arancione per rischio vento forte.

Codice rosso anche per l’alta marea prevista per domani nella Laguna di Venezia. Lo rende noto il Comune di Venezia tramite il Centro previsioni. Il valore della punta massima di acqua alta, prevista per le ore 14,05, è di 145 cm, seguita da un altro massimo di 140 cm alle 0,30 di domani.

Prossimi giorni

Dopo le schiarite che martedì concederanno una tregua - nel Nordovest, in Emilia, nelle regioni centrali adriatiche e meridionali - sono previste piogge su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna - per mercoledì è attesa una nuova perturbazione nata dalla stessa area di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale accompagnata da un rinforzo dei venti di scirocco che determineranno un nuovo rialzo termico.



