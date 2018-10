Tav, Confindustria: Torino-Lione strategica per l’Italia e l’Europa

«Il Sistema Confindustria esprime vicinanza e solidarietà all’Unione di Torino e a tutte le forze produttive che oggi si riuniranno presso il Consiglio comunale della città per affermare con forza l’assoluta necessità di completare i lavori della Tav». Prende decisamente posizione Confindustria, in occasione del consiglio comunale di Torino che lunedì 29 ottobre vota in merito al progetto e alla prosecuzione dei lavori per il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Torino e Lione.

GUARDA IL VIDEO / Conte: «Sulla Tav facciamo verifiche, poi decisione del governo»

Circa duecento imprenditori e sindacalisti hanno dato vita al presidio davanti al Comune di Torino. Davanti a Palazzo di Città i presidenti delle nove associazioni d’impresa - Api, Unione Industriale, Amma, Ascom, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Collegio Costruttori, Confapi - prima di entrare in Sala Rossa per assistere al dibattito. Presenti anche la Cisl e la Fim. I rappresentanti degli imprenditori hanno incontrato Valentina Sganga, capogruppo del M5S a Palazzo di Città e i capigruppo degli altri partiti.

La Torino-Lione, sottolinea Confindustria, «è un’opera strategica non solo per il Piemonte ma per l’intero territorio nazionale e per l’Europa che ha scelto quel tracciato, venendo incontro alle richieste dell’Italia, come corridoio per unire l’est all’ovest del Continente. Un’opera che non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico».

Confindustria, si legge in una nota, «ribadisce che non si possono tradire le esigenze di una comunità varia e complessa come quella italiana a vantaggio di interessi particolari di una forza politica»; e annuncia che «proprio a Torino convocherà un Consiglio generale straordinario allargato alla partecipazione dei Presidenti di tutte le Associazioni Territoriali d’Italia per protestare insieme contro una scelta, il blocco degli investimenti, che mortifica l’economia e l'occupazione del Paese».

Non solo Confindustria, ma la gran parte delle associazioni imprenditoriali sono mobilitate per la linea ferroviaria ad alta velocità: «Non vorrei che si facesse pagare al Piemonte il prezzo di altre regioni. Sarebbe un’offesa a un

territorio che negli ultimi decenni con le sue attività produttive ha dato molto al Paese». Così la presidente di Ascom Torino, Maria Luisa Coppa , che parteciperà al presidio delle associazioni degli imprenditori davanti a Palazzo Civico per sostenere la realizzazione della Torino-Lione. «Il Piemonte e tutto il Nord Ovest non possono diventare merce di scambio e un governo razionale ed equilibrato non può scambiare gli interessi di una regione con quelli di un’altra», ha aggiunto. «I torinesi sono persone razionali con un indice di

sopportazione elevato - ha proseguito - ma quando si tocca l'economia di un territorio non si può transigere, c’è un limite oltre il quale non si può andare. Il no alla Tav viene dopo il no alle Olimpiadi che dimostra la volontà di una decrescita felice che respingiamo con forza. Le infrastrutture sono indispensabili per l’economia di un territorio perciò si può rivedere il progetto ma la Tav deve restare».

