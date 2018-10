Crollo ponte, Bucci: «Gara ricostruzione punto critico»

« I punti più critici del mio piano per ricostruire il ponte sono trovare un meccanismo di assegnazione blindato, soggetto il meno possibile a ricorsi per avere i lavori operativi al 100%. Il secondo punto chiave è: chi paga? Chiederò a Aspi di pagare entro 30 giorni il nuovo ponte in anticipo e se questo non dovesse succedere allora possiamo andare a chiedere il prestito alle banche, una strada che non vorrei usare. Confido di ottenere il pagamento di Aspi in 30 giorni». Lo ha dichiarato il sindaco di Genova e commissario alla ricostrizione del ponte di genova Marco Bucci.

Due obiettivi: iniziare demolizione prima di Natale e fine costruzione nel 2019

«In testa ho due obiettivi: iniziare i lavori di demolizione dei monconi del ponte Morandi prima di Natale e far partire la ricostruzione del ponte dal lato Ovest a fine marzo 2019, in modo che ci sia una concreta possibilità di avere il ponte finito entro fine 2019», ha detto Bucci. «Non appena il decreto Genova sarà approvato dal Parlamento entro il 10-15 novembre manderemo subito le lettere di negoziazione per assegnare la demolizione a un gruppo di aziende entro la prima settimana di dicembre - ha spiegato Bucci -. Se il ponte viene 'liberato'

dalla giustizia, perché oggi è sotto sequestro, potremo cominciare i lavori di demolizione prima di Natale e, se ci riusciamo, abbiamo due-tre mesi di lavori di demolizione prima di cominciare la ricostruzione dal lato Ovest, il tempo adatto per ingegnerizzare il progetto esecutivo della ricostruzione».

Aspi non demolirà ponte, toglierà macerie

«Autostrade per l'Italia non demolirà il ponte Morandi. Si limiterà a portare via soltanto le macerie», ha detto il ministro Danilo Toninelli a Bruno Vespa per il libro 'Rivoluzione' in uscita per Rai Eri Mondadori. «La demolizione sarà soltanto la partenza di un percorso che si completerà con la ricostruzione».

Toninelli, su concessione Aspi valuterò, gestione scandalosa

Il governo revocherà ad Autostrade la concessione di tutta la rete? «I tecnici stanno lavorando e aspettiamo le loro valutazioni, anche di tipo processuale»,

dice il ministro Tonelli a Bruno Vespa per il libro 'Rivoluzione' in uscita il 7 novembre da Rai Eri Mondadori. «Se vuole un giudizio politico, posso dirle che la relazione della commissione d'inchiesta che ho costituito in agosto ha riferito che i livelli di controllo di sicurezza sui tremila chilometri gestiti da Aspi (Autostrade per l'Italia) è uguale dappertutto, ponte di Genova compreso. Un dato scandaloso. Aspi affermò che la documentazione tecnica per la verifica della sicurezza del ponte Morandi era stata consegnata. Non è mai stata consegnata e credo che non esista».

Mulé: «Toninelli scippa poteri a commissario Bucci

«Dal libro di Bruno Vespa arrivano nuove e imperdibili perle del ministro Danilo Toninelli. Col consueto tratto di incompetenza, arroganza e superficialità, Toninelli scippa al commissario che dovrà guidare la ricostruzione del ponte i poteri che si appresta ad avere dal Parlamento», ha sottolineato Giogio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

«Le parole di Toninelli - aggiunge - potrebbero configurarsi in una minaccia che, per fortuna, il commissario Bucci respingerà avendo capacità decisionali autonome. Non contento, il ministro Toninelli lancia nuove e assurde intemerate sulla Gronda autostradale di Genova. L'unica analisi costi benefici

valida rimane quella sui comportamenti di Toninelli: è un costo insopportabile per la collettività che non porta alcun beneficio alla società».

