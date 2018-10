Dl sicurezza, Tav e Roma: il ritorno del centrodestra con la benedizione di Salvini

La fronda interna al M5S sul decreto sicurezza non spaventa Matteo Salvini. «Viaggia spedito e arriva in porto», dice il leader della Lega. Non si tratta di ottimismo di facciata. Il vicepremier e ministro dell'Interno del governo gialloverde sa di poter contare sul sostegno dei suoi alleati del centrodestra. FdI e Fi hanno già detto che non si opporranno al provvedimento e quindi non sommeranno i loro voti a quelli del Pd e dei dissenzienti pentastellati. Al massimo si asterranno e visto che il regolamento del Senato è stato modificato (l'astensione ora non vale più come voto contrario) , il decreto non corre pericoli.

L'attacco sulla tav

Ma questo ricompattamento del centrodestra va ben oltre il sì alle nuove norme su permessi umanitari ed espulsioni. A Torino la Lega si è schierata contro la decisione del Consiglio comunale su «no» alla Tav così come Fi e FdI (e anche il Pd). Una scelta che che prima di essere manifestata è presumibile abbia ricevuto il via libera da i vertici del Carroccio. Anche perchè il capogruppo della Lega alla Camera è il piemontese Riccardo Molinari, che non perde occasione per ribadire che la Torino-Lione è opera «fondamentale» e che la sua realizzazione «non è in discussione», sottolineando che la sua non è una posizione personale ma «di tutta la Lega».

Lega contro Raggi

Da Torino a Roma, la musica non cambia. Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, ha chiesto le dimissioni del sindaco Virginia Raggi definendo la sua amministrazione «una delle peggiori» mai avute dalla Capitale: «hanno promesso legalità, hanno portato solo immobilismo». Un attacco che ha fatto alzare la temperatura tra i pentastellati costringendo Salvini a correggere il tiro («Cercherò di fare di tutto per aiutare i romani e il sindaco ad avere una città più sicura»). Ma la sfida oramai è partita. E se davvero arrivase il 10 novembre la condanna della Raggi per falso (la vicenda è quella relativa al caso Marra), molto probabilmente si tornerebbe al voto. Lo sa anche Salvini che infatti nei giorni scorsi è tornato a ipotizzare l'eventuale (ri)candidatura di Giorgia Meloni, la leader di Fdi che stavolta potrebbe contare anche sul sostegno di Forza Italia per tentare la conquista del Campidoglio.

La partita di primavera: europee e Piemonte

In Piemonte invece le elezioni sono una certezza. La giunta di centrosinistra guidata da Sergio Chiamparino scade la prossima primavera e come avvenuto 5 anni fa si tornerà a votare probabilmente in concomitanza con le europee. Una campagna elettorale in cui Lega e M5s si presenteranno da avversari e si affronteranno senza esclusione di colpi con inevitabili ripercussioni sul governo gialloverde.

