Maltempo, nove vittime. Oggi migliora ma allerta rossa in Liguria

Sale a nove il bilancio delle vittime del maltempo che ha investito l’Italia. I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio. E a Cattolica un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) è morto ieri pomeriggio in mare per un

incidente durante un’uscita in kitesurf, scagliato sulla scogliera a causa delle fortissime raffiche di vento. La settima vittima del maltempo che da tre giorni imperversa sull’Italia è un vigile del fuoco volontario schiacciato da un albero caduto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Si registra anche un disperso in Calabria.

Le scuole resteranno chiuse anche oggi in molte città, tra cui Roma e Napoli. In giornata è previsto un miglioramento meteorologico ma resta l’allerta rossa in parte della Liguria, dove nella notte i porti sono rimasti chiusi e a Rapallo una mareggiata ha distrutto alcuni yacht.

Alto Adige, interrotta ferrovia del Brennero

Continuano i forti disagi alla circolazione in prossimità del Brennero e in tutto l’Alto Adige. Interrotto il traffico ferroviario, Sad e Trenitalia stanno predisponendo dei servizi di autobus sostitutivi. L’autostrada del Brennero è in funzione ad una sola corsia; chiusure e interruzioni per le statali di Brennero, Val Venosta, Dolomiti, Val Badia, Alemagna, Val d'Ega, Val Gardena, Passo Monte Croce Comelico e Passo Lavazè. Disagi, inoltre, per circa 1.500 utenze rimaste senza energia in alcune zone. A disposizione della popolazione c'è il numero verde della centrale di emergenza 800751751.

Aeroporto di Genova chiuso

L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso a causa della mareggiata che ha portato detriti

sulla pista rendendola impraticabile. Tutti i voli sono

cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. Sono in corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie per riprogrammare i viaggi.

Yacht distrutti al porto di Rapallo

Al porto privato Carlo Riva di Rapallo, dopo il crollo di parte della diga, varie grandi imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e, spinte dal mare e dal vento, si sono schiantate contro la costa. «È impressionante vedere sfilare nel buio le sagome degli yacht che vanno a schiantarsi», ha raccontato un testimone. Un mare così violento si ricorda a Rapallo nel 2000, quando creò uno squarcio nella diga del porto Carlo Riva, ma questa pare ancora più forte. Nel porto pubblico danni a tante barche di piccole e medie dimensioni.

In tutta la Liguria, inoltre, si sono registrate 22mila utenze senza energia elettrica a causa di un fulmine che ha colpito una centralina. Ci sono difficoltà a raggiungere Portofino e Santa Margherita a causa di numerosi alberi caduti sulla strada. La linea ferroviaria tirrenica è interrotta a causa di mareggiate e trombe d'aria, disagi anche sulla linea Genova-Milano per la caduta di alberi sui binari.

Scuole chiuse anche oggi a Genova

A causa dei danni provocati dal maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante in città non ci sia più lo stato di allerta rossa. Stato di allerta rossa che in Liguria permane fino alle 15 di oggi solo nella provincia di La Spezia e nella zona della provincia di Genova che va da Portofino allo Spezzino. A Genova sono stati centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza varie situazioni di pericolo create dal maltempo.

Scuole chiuse a Roma e Napoli.

In Friuli Venezia Giulia, in 23mila senza elettricità

Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un ponte che presenta”'criticità” e c’è ancora grande attenzione al

livello dei fiumi, con il picco di piena del fiume Tagliamento atteso a Latisana (Udine) per la tarda mattinata. I valori di pioggia e vento registrati tra 27 e 29 Ottobre sono tra i più alti registrati negli ultimi trenta anni. E continua a piovere anche se in modo più intermittente e meno violento.

