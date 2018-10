Pil, Boccia: se manca la crescita nei prossimi mesi sarà colpa del governo

«Bisogna cominciare a chiarire che, se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi, è colpa esclusiva di questo governo e della politica economica che realizza, non di altri». Dice così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea di Confindustria Canavese. Corrono sui mercati le ultime stime Istat che raccontano un prodotto interno stagnante nel terzo trimestre. Dunque il suo messaggio alla politica è di apertura al confronto, nell’interesse di tutti. «Siamo a disposizione del Paese e del governo per fare proposte intelligenti e di buon senso che non antepongano le questioni ideologiche alle spiegazioni economiche di una grande Paese come l'Italia».

La crescita stagnante del Pil nel terzo trimestre è un risultato «prevedibile, l'abbiamo detto da tempo: l'economia globale comincia a rallentare, c'è una questione interna di un'Italia che deve reagire», secondo il numero uno di Viale dell'Astronomia. «Viviamo molto di export che attiva anche la domanda interna, perché se aumenta l'export italiano significa che aumenta la produzione in Italia e quindi l'occupazione». Dunque il rallentamento dell'economia globale, «in funzione dei dazi degli Stati Uniti, la maggiore capacità di competizione industriale della Cina, sono segnali che devono farci fare i conti su due questioni: una è la questione italiana e l'altra è la questione europea, che per noi si chiama questione industriale».

Nel Paese «bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da ieri con la Lione-Torino, che si voglia andare verso questa direzione» dice ancora Boccia soffermandosi sul voto del consiglio comunale di Torino per sospendere i cantieri della Tav. Secondo il leader di Viale dell'Astronomia, è necessario aprire l'Italia «a un'idea di Europa, in cui abbiamo bisogno per essere competitivi dal di fuori dei cancelli delle fabbriche e costruire un Paese più ricco, non meno ricco, in modo da ridurre i divari».

Il possibile slittamento del reddito di cittadinanza e della cosiddetta quota 100 per andare in pensione sono «un dato positivo, perché si comincia a pensare che si possano fare, ma in una logica di medio termine e non immediatamente». Si parla delle novità relative alla legge di Bilancio, in cui ci sarebbero i fondi legati ai due provvedimenti ma non le norme per l'accesso (contenute in un successivo decreto del governo). In questo modo, continua Boccia, «si esce dalla criticità elettoralistica di fare le cose tutte e subito e speriamo, però, che questo serva a compensare il secondo pilastro della manovra economica che è la crescita». Quanto al reddito di cittadinanza, chiarisce il numero uno degli industriali, «noi non siamo contro», perché «siamo consapevoli dei divari nel Paese» ma il nodo, fa capire, è quello dei criteri per accedervi. «Il reddito di cittadinanza deve essere un ponte verso il lavoro e l'occupazione» e non «trasformarsi in assistenza». Per ridurre i divari nel Paese, è il suo messaggio finale, «dobbiamo lavorare per più occupazione, non per meno e non per l'assistenza. Se vogliamo danneggiare la dignità delle persone dobbiamo fare assistenza, ma non è nel mood di questa Confindustria».

Infine un commento sulla mancata nomina del presidente della Commissione dopo le dimissioni dell'ex Mario Nava il 13 settembre scorso. I ritardi da parte del governo nella nomina del nuovo presidente Consob? «Speriamo che abbiano un curriculum all'altezza di una grande istituzione che è la Consob, vediamo come fanno le nomine».

