Tav, Conte: in arrivo analisi governo, presto decisione

«Sulla Tav stiamo ultimando l'analisi dei costi/benefici, è in dirittura di arrivo. Nel contratto, l’esecutivo si impegna a rivedere quest’opera. Stiamo cercando di curare tutti i dettagli, tra un po' ci sarà una sintesi. È lo stesso metodo usato per la Tap». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando i giornalisti a margine del Tech Summit di New Delhi e sottolineando come ciò non voglia

dire «necessariamente che la decisione sia la stessa del Tap».

Toninelli: troveremo accordo con Francia per stop

Più netto invece il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che a Bruno Vespa per il nuovo libro “Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica” in uscita il 7 novembre ha detto: «Ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici. E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso dalla galleria a Lione».

«Due miliardi di risarcimento? Non esiste»

Toninelli contesta la tesi del commissario per la Tav Paolo Foiella secondo cui il blocco dell’opera costerebbe all’Italia oltre due miliardi di risarcimento danni: «Tutto sbagliato», «dalle prime avvisaglie direi che non è assolutamente una cifra che sta in piedi» ha dichiarato il ministro.

Boccia: spero Conte si assuma responsabilità farla

Schierato a favore della Tav il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. «Spero che anche per la Tav, come per il Tap in Puglia, il presidente Conte si assuma la responsabilità di farla» ha affermato a Ivrea per l’assemblea degli

industriali del Canavese. «Il problema - ha rimarcato Boccia - non sono le penali ma quanto ci costa e quanto perdiamo in futuro rispetto agli altri. La penale del presente è solo una dimensione del problema. Il tema é qual è la dimensione di

futuro e quale l'impatto sull'economia reale» «Nel Paese - ha aggiunto - bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da ieri con la Torino-Lione, che si voglia andare verso questa direzione e aprire il Paese all’idea di Europa di cui abbiamo bisogno per essere competitivi dal di fuori dei cancelli delle fabbriche e costruire un Paese più ricco in modo da

ridurre i divari».

No Tav: ulteriore passo avanti verso lo stop

L’ordine del giorno approvato lunedì dal consiglio comunale di Torino «è un ulteriore passo avanti del trentennale cammino» verso il no alla Tav. È questo invece il commento del movimento degli oppositori (nato a inizio anni '90), che definisce «imbarazzante e grottesco» il «tentativo di contestare la decisione del governo della città di Confindustria, Pd, Forza Italia e quei sindacati nemici dei lavoratori come Cisl e Uil. Grotteschi quanto i pochi sostenitori delle grandi opere inutili e dei corridoi morti».

Fiom Torino: noi sempre contrari, opera inutile

«Siamo sempre stati contrari alla Tav, e lo saremo sempre, perché non è utile alla collettività. Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo oggi» ha affermato Edi Lazzi, neosegretario generale della Fiom di Torino. «Non c'è bisogno della Tav per il traffico merci nè per i passeggeri. Non serve a nulla. Basta grandi opere che sfasciano il territorio e non servono alla maggioranza delle persone. Bisogna avere un'idea di sviluppo che permetta di avere risorse per fare investimenti per il territorio, per la mobilità urbana e regionale».

