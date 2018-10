Dl Fisco, commercialisti: no sanzioni fattura digitale nel 2019

Disapplicare per tutto il 2019, e non solo per i primi sei mesi del prossimo anno, le sanzioni previste per la tardiva emissione della fattura elettronica. Lo ha proposto oggi una delegazione dell’Ordine nazionale dei commercialisti nel corso dell'audizione presso la Commissione Finanze del Senato sul decreto legge fiscale. I commercialisti hanno proposto anche di ampliare a quindici giorni il termine di emissione della fattura, decorrente dall’effettuazione dell’operazione. «L’attuale termine di dieci giorni rischia - hanno spiegato - di essere insufficiente, in particolare in occasione del periodo feriale estivo».

La categoria ha inoltre ribadito la sua richiesta di introduzione graduale dell’obbligo. Una richiesta che tiene conto, hanno affermato i commercialisti, «delle notevoli difficoltà che ancora oggi stanno incontrando in particolar modo i soggetti di minori dimensioni per l'adeguamento al nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati delle procedure e delle strutture informatiche necessarie».

Commercialisti: pace fiscale pure per omessi versamenti

Per motivi di «equità e di coerenza» dell’impianto generale delle disposizioni sulla cosiddetta “pace fiscale” governativa, il Consiglio nazionale dei commercialisti suggerisce di «prevedere la possibilità di definire in modo agevolato anche le violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate, siano esse state già contestate, o non a mezzo dei cosiddetti avvisi bonari». A detta dei commercialisti «l’esclusione degli omessi versamenti dalla 'pace' tributaria sarebbe anche causa di ingiustificabili disparità di trattamento tra i contribuenti, penalizzando quelli più 'compliant', ossia coloro che hanno fedelmente dichiarato le imposte dovute, ma che, per carenza di liquidità causata, nella generalità delle circostanze, dalla perdurante crisi economico-finanziaria, non hanno provveduto nei termini ad onorare il proprio debito verso l’Erario».

Agenzia Entrate: pace fiscale può avere successo

La dichiarazione integrativa speciale «può anche avere successo, perché è un ravvedimento operoso più conveniente» ma «l’appeal della misura risente dei condizionamenti» della norma che non prevede «sanatoria penale» e ha «limitata base imponibile integrabile», e «esclude le disponibilità all’estero». Così il direttore dell’Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore in audizione in commissione Finanze del Senato sul decreto fiscale, sottolineando che non si possono fare stime di gettito perché «manca l’elemento di confronto per fare una stima».

Bitonci: sanatoria per irregolarità formali

«Nella pace fiscale verrà inserita anche la sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni dei redditi. Il decreto fiscale è in fase di conversione al Senato e la prossima settimana la Lega presenterà una proposta per inserire la sanatoria per tutti i contribuenti onesti che sono incorsi in qualche errore formale nella dichiarazione dei redditi. Errori che oggi si pagano troppo a caro prezzo». Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci.



