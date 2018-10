Visco: da spread conseguenze gravi su banche e famiglie

È allarme del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco per gli effetti « gravi di un prolungato rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato» su banche e famiglie. Nell'intervento alla Giornata del risparmio, Visco rileva come «il loro incremento deprime il valore dei risparmi accumulati dalle famiglie» direttamente o indirettamente che detengono 100 miliardi di titoli pubblici mentre le banche e società a cui affidano i loro risparmi ne hanno 850 miliardi.

Per le banche, spiega, gli effetti si vedono «sull'aumento del costo della raccolta», caduta delle azioni (-35% da maggio).

Ma nel complesso il debito pubblico dell'Italia è «sostenibile» per il governatore di Bankitalia per il quale tuttavia «deve essere chiara la determinazione a mantenerlo tale, ponendo il rapporto tra debito e prodotto su un sentiero credibile di riduzione duratura». Le conseguenze «di un prolungato, ampio rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato possono essere gravi» a giudizio di Visco che indica con chiarezza i rischi per l'Italia da un differenziale dei rendimenti sopra i 300 punti base. «Premi elevati - osserva - rendono più difficile il controllo della dinamica del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto». Rende angusti gli spazi per gli investimenti pubblici, produce perdite in conto capitale che peggiorano la situazione patrimoniale delle banche. «Direttamente o indirettamente il rischio sovrano ricade sulle famiglie italiane». Non solo per i quasi 100 miliardi di titoli pubblici detenuti direttamente ma anche per gli 850 miliardi di titoli pubblici all'attivo degli intermediari ai quali le famiglie affidano i loro risparmi.

Guzzetti: non sacrificare il risparmio sull’altare del debito pubblico

«Il risparmio privato - e non solo - non può venire sacrificato sull'altare del debito pubblico». È uno dei passaggi più significativi del discorso fatto dal presidente Acri Giuseppe Guzzetti in occasione della 94esima Giornata del risparmio, nel rilevare come è «innanzitutto responsabilità del governo di non mettere a rischio il risparmio degli italiani». Il risparmio privato degli italiani viene considerato da Moody's «elemento di forte stabilità del sistema. Questo risparmio nelle ultime settimane è già stato significativamente ridotto», secondo Guzzetti.

Dunque tenere in ordine i conti pubblici e ridurre il debito sono strumenti per la tutela del risparmio. Giuseppe Guzzetti, prossima alla scadenza del suo mandato l'anno prossimo, è chiarissimo «Il bilancio pubblico è un fattore rilevante per la tutela del risparmio; conti in ordine o comunque da riportare in ordine secondo un impegnativo programma, credibile e affidabile che faccia leva sulle poste del bilancio pubblico e, nel contempo, su crescita, produttività e investimenti, proteggono il risparmio, sia quello destinato al finanziamento del Tesoro, sia quello affidato al sistema bancario e agli intermediari specializzati», afferma ancora Guzzetti. Quanto al debito «agire su quest'ultimo con un piano pluriennale di misure per la sua riduzione in funzione del Pil è un dovere non tanto nei confronti dei parametri europei, quanto, innanzitutto, nei confronti delle future generazioni e, nell'immediato, per prevenire un aggravamento delle difficoltà con una strategia adeguata fatta non soltanto di interventi finanziari, ma anche di misure che incidano nell'economia reale».

«Cdp non è pronto soccorso per società in crisi»

La Cdp «non può essere il pronto soccorso che interviene nelle società in crisi. Chi pensasse a questo ruolo di Cassa depositi e Prestiti troverà la nostra ferma opposizione, così come crediamo che il nostro Paese di tutto abbia bisogno fuorché di una banca pubblica». Acclusa a questa sottolineatura arriva la ribadita contrarietà a investire in Alitalia. «Per quanto ci riguarda non sarà messo a rischio il risparmio degli italiani in investimenti non consentiti dallo statuto vigente» aggiungendo come «la recente esperienza della banca pubblica per il Mezzogiorno dovrebbe aver insegnato qualcosa e dovrebbe scoraggiare ulteriori iniziative in quella direzione».

«Sui tecnici del Mef inacettabili insinuazioni»

Un «un sincero apprezzamento» viene espresso po da Guzzetti per i dirigenti

del ministero dell'Economia. Racconta di essersi indignato «quando ho letto infondati giudizi su queste stimate persone, competenti e capaci, servitori dello Stato, nel senso più alto di questa affermazione, che sono ripagati del loro

impegno con inaccettabili insinuazioni». E ricorda di aver avuto «rapporti continuativi in ragione delle loro funzioni di vigilanza sulle Fondazioni con Alessandro Rivera, nominato di recente direttore generale del Mef, e col professor Roberto Garofoli».

Il commiato, no alla deriva dell'odio

Giuseppe Guzzetti si congeda dunque dalla “sua” platea, con un appello a fermare «il veleno dell'odio» che si sta insinuando nella «vita quotidiana» e auspicando urgenti «comportamenti e atti che fermino questa deriva che mina alle radici la nostra democrazia». È la considerazione di un «anziano», quella del presidente Acri, già esponente della Dc e presidente della Regione Lombardia «che ha passato molte stagioni politiche, economiche, sociali, a partire dall'immediato Dopoguerra, quando lo scontro politico era durissimo, ma non è mai venuto meno il rispetto dell'avversario». Questi «non deve essere un nemico e la diversa opinione non va demonizzata. La dialettica è utile e necessaria per una positiva prospettiva di cambiamento e i problemi del Paese non vanno imputati ad ipotetici poteri forti. La pluralità dell'informazione va tutelata come ricchezza di una società democratica».

© Riproduzione riservata