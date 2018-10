Vaticano: i politici non sfruttino paure per incitare all'odio

Grave preoccupazione in Vaticano per la crescita dei sentimenti di «ostilità, paura, disprezzo, persino di odio» che si registra in varie parti del mondo nei confronti di «individui o gruppi giudicati per la loro identità etnica, nazionale o religiosa e, come tali, ritenuti non sufficientemente degni di prendere pienamente parte alla vita sociale». Sentimenti che «troppo spesso ispirano atti di intolleranza, discriminazione o esclusione», come denunciato nel settembre scorso da Papa Francesco, durante la Conferenza mondiale su “Xenofobia, razzismo e nazionalismi populisti nel contesto delle migrazioni globali”.

La politica non sfrutti le paure per interessi elettorali

A stigmatizzare la radicalizzazione dei sentimenti di contrapposizione verso il “diverso” - per nazionalità, etnia o religione - è l'arcivescovo Bernardito Auza, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite a New York, durante i lavori del Comitato per l'eliminazione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza. «Accade pure - ha ammonito il rappresentante del Vaticano, citato da Vatican News - che nel mondo della politica alcuni cedano alla tentazione di sfruttare le paure e le oggettive difficoltà di taluni gruppi, usando illusorie promesse per miopi interessi elettorali. La serietà di questo fenomeno non può lasciarci indifferenti. Noi tutti siamo chiamati, nei nostri rispettivi ruoli a coltivare e promuovere rispetto per l'intrinseca dignità di ogni persona umana e favorire una cultura d'incontro e apertura agli altri, nel reciproco rispetto».

La responsabilità dei capi religiosi

L'arcivescovo Auza ha poi ricordato la particolare responsabilità dei leader di tutte le religioni, che hanno «la missione di diffondere, tra i loro fedeli, i principi etici e i valori iscritti da Dio nel cuore dell'uomo». Vero è - ha però aggiunto il rappresentante della Santa Sede uspicando il rilancio del dialogo tra le confessioni - che «capi religiosi e credenti non sempre hanno vissuto questa responsabilità» e non sono mancati «atti d'intolleranza motivati dalla religione che, anche oggi, piuttosto che favorire l'apertura agli altri, possono essere a volte usati come pretesto per rifiuto, marginalizzazione e violenza, la cui espressione peggiore è l'omicida follia, che abusa del nome di Dio per disseminare la morte come parte di un gioco di dominio e potere».

Monitoraggio razzismo non giustifichi censure

L'arcivescovo Auza ha infine messo in guardia dal trasformare, da parte degli Stati, le corrette pratiche per monitorare e investigare su casi di razzismo, xenofobia e intolleranza e proteggere i soggetti deboli «in censure e altri abusi», quando l'accusa d''incitamento all'odio in base alla razza, all'etnia, alle origini nazionali o all'affiliazione religiosa venga estesa anche a criteri ideologicamente di parte, giustificando «l'adozione di misure discriminanti e repressive contro chi, ad esempio, difenda la dignità di ogni vita umana o sostenga la dignità del matrimonio e della famigli».

© Riproduzione riservata