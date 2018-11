Dalle pensioni al fisco, le riforme che viaggiano su un binario parallelo alla manovra

L’ultimo tema a uscire dalla manovra e a essere “dirottato” in un provvedimento collegato alla legge di Bilancio è proprio uno dei capitoli più di peso della manovra 2019 targata Lega-Cinque Stelle: il pacchetto previdenza. Il testo del Ddl Bilancio che, dopo una gestazione durata quindici giorni, è arrivato alla Camera ha infatti in pancia solo i due fondi “a vasi comunicanti” per i pensionamenti anticipati tramite quota 100 (6,7 miliardi nel 2019 e sette nel 2020) e per il reddito di cittadinanza (nove miliardi).

Ma le modalità e le regole che disciplineranno e l’una e l’altra misura, su cui i due azionisti di maggioranza hanno puntato in campagna elettorale, saranno definite da due provvedimenti, due Ddl (disegni di legge), collegati alla manovra. I provvedimenti dovranno rispettare i tetti di spesa fissati dalla legge di Bilancio. Le eventuali economie rispetto agli stanziamenti «possono essere» redistribuite fra pensioni e reddito, ma portanno essere dedicate anche ad altri scopi. Per esempio un freno al deficit in caso di problemi.

Nella NaDef 12 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio

La NaDef, ovvero la Nota di aggiornamento al Documento di economia e di finanza approvata dal Consiglio dei ministri il 27 settembre, prevedeva, a completamento della manovra di bilancio 2019-2021, dodici disegni di legge collegati alla decisione di bilancio. Tra questi era previsto quello recante l’introduzione del reddito di cittadinanza e della riforma dei centri per l’impiego, soluzione che ha trovato conferma nel testo della Legge di Bilancio che ha ottenuto l’autorizzazione del Capo dello Stato alla presentazione alle Camere. Non era invece previsto un Ddl collegato alla manovra in tema di pensioni, con il superamento della legge Fornero attraverso il meccanismo di quota 100. Così, allo stato attuale, i disegni di legge collegati alla manovra diventano 13.

Il taglio delle pensioni d’oro

Nel disegno di legge sulle pensioni collegato alla legge di Bilancio, che va presentato entro gennaio anche se la volontà è di chiuderlo prima, potrebbero confluire pure le misure che prevedono un taglio alle pensioni d’oro. In alternativa, il veicolo sarebbe un emendamento parlamentare al ddl di Bilancio. Lo schema di contributo di solidarietà, al momento, fa leva su cinque aliquote: si parte da 8-10% per gli assegni fino al 130mila euro lordi l’anno; 12-14% fino a 200mila; 14-16% fino a 350mila; 16-18% fino a 500mila e 20% secco oltre il mezzo milione. Il prelievo, di durata quinquennale, non scatterebbe per le pensioni prevalentemente contributive anche se si starebbe valutando una ulteriore opzione per colpire indistintamente tutti i trattamenti elevati ma solo con quattro aliquote.

Le nuove regole sugli appalti

La riforma del codice appalti, come ha già messo in evidenza il Sole 24 Ore, non passerà attraverso un decreto legge, come si era ipotizzato, ma mediante un disegno di legge delega che prevede quindi un iter molto lungo. La frenata nasce dalla difficoltà - anzitutto politica - di ridisegnare il ruolo dell’Anac, cui si vorrebbero sottrarre i poteri di soft law per tornare a un regolamento generale vincolante. A confermare il rallentamento della riforma anche l’avvio, da parte della commissione Lavori pubblici del Senato di una indagine conoscitiva sul codice appalti.

La riforma dell’istruzione tecnica e professionale

Dovrebbe viaggiare in un binario a parte anche l’annunciata riforma dell'istruzione tecnica e professionale. Il rilancio di questo segmento, strategico, della nostra offerta formativa era stato annunciato nel comunicato stampa di palazzo Chigi la notte del varo della manovra. Nel testo trasmesso alla Camera non c’è traccia della misura. Il che fa pensare che seguirà la sorte di altre “materie”, come pensioni e riforma codice appalti. La riforma dell’istruzione tecnica e professionale, a quasi 9 anni dal varo della legge Gelmini, è stata chiesta a gran voce dalle imprese. Secondo le prime indicazioni provenienti dal Miur si dovrebbe potenziare la didattica laboratoriale, puntare su un collegamento diretto con territori e imprese, ridefinendo gli indirizzi di studio in relazione ai singoli settori produttivi, in modo tale da consentire a famiglie e studenti, a ridosso delle iscrizioni, un miglior orientamento verso gli istituti tecnici. L’obiettivo è puntare su «più fondi» e «una profonda revisione «della formazione tecnica e professionale» per farla tornare a sfornare profili sempre più richiesti da industria (e moda).

Il collegato fiscale

Un provvedimento collegato alla manovra, anche se in questo caso parliamo di un decreto legge, è quello sul fisco. È stato approvato dal consiglio dei ministri la prima volta il 15 ottobre, poi è tornato in cdm per un nuovo via libera (dopo le polemiche sul “condono”) sabato 20 ottobre. È stato firmato il 23 ottobre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e presentato al Senato lo stesso giorno (va convertito in legge entro il 23 dicembre). Ora è in commissione Finanze. Il via libera dell'Aula è atteso entro il 22 novembre, poi il testo passerà alla Camera . Nel provvedimento, otto sanatorie e un condono, che porterà in dote alla manovra 390 milioni di euro nel 2019, ma anche il rifinanziamento del Fondo per le Pmi, delle missioni di pace e delle agevolazioni per l’autotrasporto (che costeranno invece quasi 600 milioni di tagli ai ministeri).

© Riproduzione riservata