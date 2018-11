Taglio dei vitalizi, tra proroghe e inadempienze Regioni in ordine sparso

Tra le novità della legge di bilancio 2019 spicca la norma che prevede la sforbiciata dei trasferimenti alle Regioni che non procedano al taglio dei vitalizi degli ex consiglieri. Un assist in particolare per i rappresentanti del M5s che in molte regioni sono in prima fila per ridurre i costi della politica. Ma qual è lo stato dell’arte sul territorio? Dopo l’abolizione dei vitalizi tra il 2012 e il 2013 in tutte le Regioni per i consiglieri in carica e futuri, sui vitalizi degli ex consiglieri le assemblee regionali hanno deciso in linea di massima la strada dei tagli temporanei. Una misura adottata per evitare la bocciatura della norma da parte della Consulta, che in più di una sentenza ha stabilito che è possibile intaccare i «diritti acquisiti», come i trattamenti previdenziali, a patto che gli interventi «siano temporanei e ragionevoli».Di qui l'adozione quasi ovunque di un contributo triennale di solidarietà, che nella maggior parte dei casi è terminato alla fine del 2017. In altri casi la discussione è ancora in corso.

Le Regioni virtuose

Partiamo dai virtuosi. Quest’anno un buon numero di regioni ha confermato il taglio. Nel Lazio, ad esempio, nel maggio 2018 una legge regionale ha prorogato il contributo di solidarietà triennale articolato in quattro scaglioni (ognuno con crescenti e progressive aliquote) introdotto nel 2014, con risparmi stimati di 12,5 milioni. Nel gennaio 2018 il Veneto, a un mese dalla scadenza della prima norma del 2014, ha ripristinato fino al 2020 il contributo di solidarietà sui vitalizi. Il taglio è applicato con criteri di progressività agli ex consiglieri con reddito Irpef superiore ai 29.500 euro. Nel giugno 2018 è stata approvata in Friuli Venezia Giulia una legge che ha prorogato il contributo di solidarietà applicato agli ex consiglieri regionali, con decurtazioni che vanno da 36 a 855 euro al mese. In Toscana è stata approvata una decurtazione temporanea dell’assegno agli ex consiglieri regionali, per tre anni dal 2015 al 2017. E nonostante i molti ricorsi al Tar, il Consiglio regionale, a fine 2017, ha prorogato di un altro anno il contributo di solidarietà. Ad aprile 2018 la Puglia ha reintrodotto il contributo di solidarietà con un prelievo che sarà applicato per i prossimi due anni sui vitalizi corrisposti ai consiglieri regionali.

L’Emilia Romagna nel maggio 2017 è intervenuta sul fronte degli ex consiglieri, stabilendo una «decurtazione di solidarietà» oltre all’innalzamento dell’età pensionabile e al divieto di cumulo. In Umbria ad aprile 2018 l’assemblea regionale ha approvato all’unanimità una legge di riduzione temporanea (per 3 anni) dei 102 assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento ad ex consiglieri, con un risparmio stimato di 900mila euro nel triennio. Il Consiglio regionale della Calabria nel maggio 2018 ha previsto l’introduzione di un contributo di solidarietà strutturato a scaglioni, valido solo per la legislatura in corso, che comporta un taglio del 20% ai vitalizi degli ex consiglieri oltre i 6mila euro mensili, per un risparmio stimato in oltre 1 milione di euro per tutta la legislatura. In Piemonte è in vigore una legge regionale che nel gennaio 2015 ha fissato un contributo di solidarietà sui vitalizi per cinque anni, fino al 2010.

Le Regioni ritardatarie e inadempienti

Dopo il taglio una tantum scaduto a gennaio 2018, gli assegni degli ex consiglieri della Regione Lombardia sono tornati “pieni”. In commissione affari istituzionali della Regione è in discussione una proposta di legge del M5s che punta al ripristino della misura con un risparmio per le casse regionali di circa 3,5 milioni di euro a legislatura. In stallo da anni in Abruzzo la proposta di legge del M5s sul taglio dei vitalizi, con una spesa annua in aumento a quasi 5 milioni. Stesso discorso in Sicilia dove i vitalizi sono aboliti dal 2012 ma la proposta di riforma del M5s per il taglio delle indennità degli ex deputati regionali è ferma nei corridoi dell'Ars. Tutto fermo in commissione anche in Molise e nelle Marche. In quest’ultima regione è stato bloccato in Aula lo scorso maggio un blitz di un consigliere del gruppo Misto per velocizzare l’esame di una proposta di riforma bypassando i lavori in commissione. In Liguria una commissione ristretta guidata dalla M5s Alice Salvatore punta a definire un testo condiviso sulla riduzione dei costi della politica tra cui i vitalizi agli ex consiglieri.

