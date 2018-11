Confcommercio, Sangalli ammette: ho pagato la segretaria ma non ho colpe

È una storia di veleni, di accuse e controaccuse quella che sta infiammando Confcommercio. Tutta la vicenda prende il via il 7 giugno scorso, alle assise nazionali dell’organizzazione. Tre dei sette vicepresidenti - Maria Luisa Coppa, Renato Borghi e Paolo Uggè - inviano una lettera al presidente Carlo Sangalli per chiedergli le dimissioni immediate per «ragioni etico-morali» e «incompatibilità» con la carica. L’addebito alla base della decisione, non esplicitamente chiamato in causa, è di aver versato con atto di donazione 216mila euro all’ex segretaria per mettere a tacere accuse di presunte molestie riferite al 2011.

«Perché un presidente che ogni anno decide di fare la giornata della legalità e invita tutti a denunciare ricatti e estorsioni, messo di fronte a un ipotetico ricatto, paga?», si chiedono i tre nella lettera.

Dal canto suo l’ottantunenne Sangalli ammette il versamento senza però ammettere alcunché. E in procura viene depositato un esposto nel quale si dichiara parte lesa per estorsione e diffamazione. «Il presidente è stato oggetto di una lunga e ben orchestrata sequenza di episodi, di minacce e lettere anonime, di una violenza psicologica che lo ha profondamente segnato», scrive in una nota Confcommercio sul fatto. Sangalli dice sì di aver pagato «pur non avendo nessuna colpa e non avendo mai mancato di rispetto a nessuno dei collaboratori». Tuttavia «con pervicacia sono state richieste a più riprese le dimissioni con toni minacciosi, allusivi e nei contesti più inopportuni. Solo di recente dopo una lunga e complessa attività di ricerca, si è scoperta la reale natura delle richieste estorsive e si è avuta prova degli accordi e delle responsabilità dei singoli», conclude la nota. Un ulteriore passaggio della vicenda risale al 15 ottobre, quando Sangalli firma il licenziamento in tronco del direttore generale Francesco Rivolta, nell'ambito - viene asserito - di una ristrutturazione organizzativa.

Ora un primo confronto chiave tra i protagonisti sul caso scottante avrà luogo al prossimo consiglio in programma per il 14 novembre. Al presidente toccherà il compito di rintuzzare chi sostiene che abbia leso all’esterno l'immagine della Confcommercio. In più all'ordine del giorno anche la proposta di Sangalli di procedere alla cancellazione della figura del direttore generale, in precedenza occupata proprio da Rivolta.

