Per metà del Governo trasferte in Nord Africa. Di Maio e Tria guardano alla Cina

C’è tanto, molto Nord Africa nelle visite che i rappresentanti del governo Conte fanno all’estero. Elenco dei viaggi alla mano, viene fuori che quest’area è stata visitata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal ministro degli Affari esteri Moavero Milanesi e dalla responsabile della Difesa Elisabetta Trenta - in più di un’occasione, soprattutto per il dossier Libia -, e dal responsabile del Viminale Matteo Salvini, particolarmente interessato al tema della gestione dei flussi migratori provenienti da quell’area.

Tria e Di Maio guardano alla Cina

Hanno invece “puntato” su un altro continente, l’Asia, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il responsabile dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: l’interlocutore è, in questo caso, la Cina. In queste ore il il vicepremier è lì, per l’apertura della fiera di Shanghai. Ancora Conte e Salvini hanno visitato Mosca: il primo ha avuto un bilaterale con Putin; il secondo ha partecipato a un incontro organizzato dalle aziende italiane che operano nel paese. Infine, l’India, con il recente bilaterale tra il presidente del Consiglio e il premier Modi.

La Libia al centro dell’attenzione: conto alla rovescia per il vertice di Palermo

Quella di oggi di Conte ad Algeri è solo l’ultima di una serie di trasferte in quell’area. Tra le mete al centro dell’attenzione dell’esecutivo M5s-Lega, c’è sicuramente la Libia, che tra qualche giorno, il 12 e 13 novembre, sarà al centro di una conferenza internazionale di due giorni. A Palermo si siederanno allo stesso tavolo i principali protagonisti della partita per la stabilizzazione del paese. Tra gli altri, il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, e l’uomo forte della Cirenaica, e suo diretto concorrente, Khalifa Haftar.

Il vertice a Palazzo Chigi tra Conte e Haftar

In vista dell’incontro siciliano, sul quale l’Italia gioca il tutto per tutto nel tentativo di assumere l’iniziativa del processo di stabilizzazione di quel paese (e di relegare la Francia in una posizione di secondo piano), si sono recati, tra Tripoli e Misurata, Moavero Milanesi, Salvini e la responsabile della Difesa Elisabetta Trenta. Visite che si sono sommate agli incontri che il premier italiano ha avuto con i principali attori della partita a Roma, a Palazzo Chigi, non ultimo quello con Haftar, in occasione del quale il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) ha annunciato di essere disponibile a partecipare all’incontro di Palermo.

Di Maio in Cina per la fiera di Shanghai

L’unico a non aver ancora visitato Libia e paesi del Nord Africa è l’altro vicepremier, il pentastellato Luigi Di Maio, il cui interesse è più sulla Cina, dove è oggi in visita in occasione dell’apertura della fiera di Shanghai. Nel discorso di apertura della manifestazione, il presidente Xi Jinping ha rinnovato l’impegno della Cina a favore del libero scambio e della globalizzazione economica: per questo, ha detto, il gigante asiatico «non chiuderà le porte al mondo, ma le aprirà sempre di più». «Oggi sarà firmato un accordo sull’elicottero elisoccorso tra Leonardo e un’azienda cinese, ci sono grandi opportunità per le nostre imprese», ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico.

Una variazione sull’area d’interesse: la visita in Etiopia ed Eritrea

Ma l’interesse dell’Italia al Nord Africa non si limita alla Libia, per quanto quest’ultima allo stato attuale ha la priorità dell’agenda del governo: l’attenzione è anche su Algeria, Tunisia, Egitto, quest’ultimo sia per il caso Regeni sia per il ruolo che ricopre nella stabilizzazione della Libia, essendo uno dei principali sostenitori di Haftar. Una “variazione sul tema”, con un’estensione dell’attenzione al Corno d’Africa, è stato il viaggio di Conte in Etiopia ed Eritrea, primo rappresentante di un governo europeo a visitare i due paesi dopo la firma dello storico accordo di pace tra i due Paesi: una visita che ha avuto l’obiettivo di sostenere il processo di riforme politiche e la stabilizzazione economica.

Il premier in Algeria: Italia primo partner commerciale del paese

Ecco perché, oltre alla conferenza di Palermo, al centro della visita di oggi di Conte in Algeria ci sono anche le prospettive commerciali di un paese nel quale sono presenti oltre 180 imprese italiane. Il premier vedrà il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia. L’Italia è al primo posto tra i partner con l’Algeria con circa 9 miliardi di dollari di interscambio.

Algeri è il secondo fornitore di gas dopo la Russia

E Algeri è per Roma il secondo fornitore di gas dopo la Russia. Poi, naturalmente, il dossier migranti e la collaborazione in materia di rimpatri con un paese con il quale, a differenza della Tunisia, non c’è un accordo preciso sulla gestione dell’immigrazione. Conte arriva ad Algeri nel giorno del 15esimo anniversario della firma del trattato di amicizia, occasione, si sottolinea a palazzo Chigi, per rilanciare i rapporti bilaterali tra i due paesi. Nella giornata ad Algeri Conte vedrà anche gli imprenditori e la comunità italiana. Quasi 200 le imprese impegnate sul territorio soprattutto in settori strategici come energia e industria. Ma anche nelle infrastrutture, dalle ferrovie alle autostrade alle dighe. Una presenza importante con una comunità italiana composta stabilmente da mille persone, ma con una grande mobilità: la sezione consolare Italia gestisce infatti circa 30 mila visti l’anno.

