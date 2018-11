Spoil system all’Agenzia spaziale, Battiston: «Mai successo nella ricerca»

Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). A renderlo noto è stato lo stesso numero uno dell’Asi Battiston in un tweet. «Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di Ente di Ricerca», ha scritto Battiston. «Grazie - ha aggiunto - alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio italiano».

Battiston era stato confermato lo scorso 10 maggio con una nomina in extremis da parte dell’uscente ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli alla presidenza dell'Agenzia spaziale italiana, l’ente che gestisce 500 milioni di fondi pubblici all'anno e che è il cuore di un indotto economico che nel nostro Paese vale 1,6 miliardi. Il Governo giallo-verde ha giurato al Quirinale una ventina di giorni dopo, il 1 giugno. Lega e Cinque Stelle non avevano nascosto qualche malumore per la nomina in extremis del precedente Governo, tanto che Battiston era stato escluso nelle settimane scorse dal neonato Comitato interministeriale per le politiche dello spazio e dell'aerospazio. Qualcuno, nell’opposizione, aveva giudicato questa decisione come un siluro di M5S e Lega contro Battiston. Ora arriva la revoca (e non un commissariamento come avvenuto in passato per cambiare qualche vertice).

Lo spoil system è previsto nella legge Frattini (la 145/2002) - finita anche in parte nel mirino della Corte Costituzionale - che all’articolo 6 prevede che le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, «conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo». «Decorso tale termine - avverte ancora la legge - gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza». Nel caso di Battiston il termine non è decorso e dal ministro dell’Istruzione Bussetti è arrivata la revoca. Si tratterebbe del primo caso di spoil system nel mondo degli enti pubblici di ricerca.

Nato a Trento nel 1956, sposato, quattro figli, Battiston è ordinario di fisica sperimentale all'università di Trento. Dopo la laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa, si è perfezionato in Francia, all'Ecole Normale Superieure, e nel 1982 ha conseguito il dottorato presso l'Università di Parigi IX, Orsay. Nel 1993 è diventato ordinario di fisica generale nell'università di Perugia e da 20 anni è attivo nel settore spaziale, in particolare nella ricerca sui raggi cosmici. Nel 1994, con il Nobel Samuel Ting, ha proposto l'esperimento Ams (Alpha Magnetic Spectrometer), il “cacciatore di antimateria” installato dal 2011 all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale. La conferma di Battiston era arrivata dopo la selezione effettuata dal comitato di esperti nominata dal Miur (coordinato da Lamberto Maffei vicepresidente dell'Accademia nazionale dei Lincei e con Fabiola Gianotti, direttore generale del Cern, tra i membri) che aveva selezionato una terna di candidati lo scorso 18 aprile. L’ex ministra Fedeli aveva poi firmato il decreto di nomina lo scorso 10 maggio.

