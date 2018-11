Magi (Radicali): «Referendum su Atac quasi sconosciuto, la battaglia sarà sul quorum»

«Il referendum, con la richiesta di messa a gara del servizio di trasporto pubblico locale, è l’unica proposta di riforma in campo. Con la procedura di concordato preventivo di Atac avviata da questa giunta e spacciata come un rilancio del servizio, in realtà l’attenzione è tutta nel migliorare magari anche di poco le condizioni finanziarie dell’azienda per il piano di rientro dai debiti. È arrivato invece il tempo di separare il debito dell’azienda dalle sorti del servizio». Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, è tra i promotori del primo referendum consultivo della storia di Roma Capitale: quello che si terrà l'11 novembre. Due quesiti per chiedere ai cittadini se vogliono che l'amministrazione affidi tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante gare pubbliche.

Come si possono separare le sorti del Comune da Quelle di Atac?

Questo si può fare con una gara europea che consenta al Comune di recuperare le proprie funzioni pubbliche di programmazione strategica e di controllo dell’azienda che eroga il servizio. Proprio quello che oggi non avviene con Atac, che non rispetta il contratto di servizio e ha delle performance produttive che peggiorano anno dopo anno

Pd e Forza Italia in extremis si sono scherati per il sì. Quanto peseranno questi endorsement?

La presa di posizione per il sì da parte di Pd e Forza Italia non può che far piacere. Ma il fattore determinante per l’esito del referendum non è il posizionamento delle forze politiche quanto un’adeguata informazione istituzionale di Roma Capitale, che invece è mancata. E questa cosa è ancora più grave se pensiamo che la sindaca è espressione di un movimento a favore della democrazia diretta. Se non fosse per questo deficit di informazione non ci sarebbero dubbi sulla vittoria del sì al referendum. I cittadini hanno maturato la consapevolezza che la situazione del trasporto pubblico a Roma non è più sostenibile e non è degno di una capitale europea.

Quali sono a suo avviso le ragioni per cui andare votare sì domenica?

Abbiamo sentito molti sindaci, di diverso colore politico, promettere che avrebbero risanato l’azienda Atac e il servizio, ma nessuno ha mantenuto la promessa. Questa giunta come le precedenti ha anteposto l’interesse dell’azienda a quello dei cittadini. Troppo spesso abbiamo sentito e sentiamo assessori alla mobilità o sindaci del Comune di Roma parlare e comportarsi non come amministratori pubblici ma come se amministratori delegati di questa azienda praticamente fallita. Oggi Comune di Roma e Atac non riescono ad avere un rapporto sano di controparti.

Quanto avete speso per la campagna referendaria?

Abbiamo fatto poche affissioni e usato molto i social per raggiungere a basso costo un numero più ampio di cittadini. Abbiamo puntato poi alla presenza sul territorio, con gazebo un po’ ovunque in città. E abbiamo provato, con qualche difficoltà, a portare il tema sulle tv locali e nazionali. Ma è ancora poco per raggiungere un bacino di aventi diritto al voto che è di quasi 2,4 milioni di persone. Per quanto riguarda la spesa non andremo al di sopra di 30mila euro tutto compreso.

Se non si raggiunge il quorum del 33% e il referendum non fosse dichiarato valido siete pronti al ricorso al Tar?

È una cosa che stiamo valutando, per una questione giuridica ma anche di principio. Il M5s è riuscito a creare il caos sulle regole, cambiate in corsa. È stato infatti modificato a gennaio lo statuto di Roma Capitale lo stesso giorno in cui è stato indetto il referendum. A quel punto, a nostro avviso, dovrebbe valere il nuovo statuto e quindi non dovrebbe valere più il quorum. Secondo l’amministrazione comunale invece questo dovrebbe essere l’ultimo referendum con il quorum.

Quali conseguenze avrebbe una vittoria del sì?

L’indicazione sarebbe quella di andare a una modalità di affidamento diverso dall’“in house”, quindi attraverso la gara. Il referendum è consultivo ma ha un enorme peso politico. Non a caso abbiamo notato che c’è un grosso timore da parte della giunta capitolina sul fatto che se ne parli. Evidentemente l’obiettivo della giunta sembra essere quello che ci sia una bassa partecipazione per poter dire che ai romani non interessa questo tema o che sono soddisfatti di come lo sta affrontando l’amministrazione comunale.

E invece se vince il no?

Sul settore del trasporto pubblico locale esiste un regolamento europeo del 2007 che indica come modalità prioritaria di affidamento quella della gara. Le amministrazioni pubbliche possono derogare se dimostrano che l’affidamento in house è quello più economico ed efficiente. Non è questo il caso di Atac, ridotta ormai a un grosso carrozzone non più risanabile.

