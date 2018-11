La moda del panettone non tramonta mai

La moda scopre l'alta pasticceria e il dolce più amato delle feste natalizie si veste di prestigiose confezioni e sperimenta sapori nuovi. Dall'incontro fra la creatività di Dolce&Gabbana e l'arte dolciaria di Fiasconaro è nato il panettone Made in Sud: il dolce tipicamente milanese rivisitato con i sapori della Sicilia. La maison ha, infatti, deciso di personalizzare i dolci della storica pasticceria siciliana. Disponibili in due varianti: al pistacchio e agli agrumi con lo zafferano. A rendere ancora più desiderabile il panettone è la scatola di latta che lo contiene, arricchita da toni vitaminici e decorazioni che ricordano motivi cari al marchio come i carretti siciliani o i personaggi dell'Opera dei Pupi. Non semplici box ma oggetti da collezionare (in vendita al Martini Bar di Milano di corso Venezia 15, sul sito e in selezionati punti vendita gourmet in Italia e all'estero).

Armani dolci

Armani sceglie invece il colore della tradizione per la sua proposta natalizia. La carta rosso acceso con riflessi metallizzati tono su tono avvolge le cappelliere del pandoro e del panettone e le scatole di praline, quadretti di cioccolato, dragées e marron glacé, creando un raffinato accostamento di sfumature di rosso. A completare il packaging un nastro in gros grain con il logo Armani/Dolci in oro. Il panettone è disponibile anche nella versione pere e cioccolato, sia nel classico formato da 1 kg sia in quello da 100 grammi, proposto in una piccola scatola di latta (la collezione sarà disponibile nei negozi Armani/Dolci di Milano, New York, Tokyo, Dubai, Taiwan e Kuala Lumpur, e su www.armanidolci.com dal 16 novembre).

Pasticceria Giotto del carcere di Padova

Il gruppo Prada, dalle vetrine della pasticceria Marchesi 1824 - acquistata nel 2014 - punta sulla tradizione. Del resto Marchesi 1824 è una delle più antiche e rinomate pasticcerie di Milano, sinonimo di eccellenza per l'offerta di pasticceria e cioccolato, e per la produzione del Panettone tradizionale.

Ci sono anche le farine ad hoc

E per queste feste all'insegna della moda non si può fare a meno del personal shopper che ti guida nella scelta delle delizie natalizie. Il Mugnaio Pasini in persona, del Molino Pasini, sarà così dall'1 al 24 dicembre presso Raw in corso Magenta a Milano per aiutare i clienti a destreggiarsi tra le tante specialità firmate Pasini: dal cofanetto La Tua Farina alla capsule collection di quest'anno dedicata al “PAN d'Oro”, realizzato in collaborazione con Andrea Tortora, pastry chef dell'anno per la guida dell'Espresso e grande maestro dei lievitati.



Ma quando l'haute couture non va dalla pasticceria, la pasticceria va dall'haute couture. La celebre Pasticceria Giotto del Carcere di Padova, celebre per i suoi panettoni dalle materie prime ricercate, ha infatti scelto la Venice Fashion Week (18-27 ottobre) per presentare le sue dolcezze: praline e biscotti sono andati in scena per quattro aperitivi fashion tra brand affermati del made in Italy, ospiti internazionali, mostre, convegni, eventi e cocktail.

© Riproduzione riservata