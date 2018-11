E-fattura, lunedì tutti i chiarimenti degli esperti del Sole 24 ore e dell’agenzia delle Entrate

Inizia il conto alla rovescia per il debutto della fattura elettronica: dal 1° gennaio 2019 diventa infatti obbligatorio l'utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura). Una rivoluzione che riguarda non solo le Pmi, la Pa e i professionisti ma anche l'enorme platea delle partite Iva. Per venire incontro alla crescente necessità di informazioni e spiegazioni su come attrezzarsi per tempo, il Gruppo 24 ORE scende in campo in modo compatto e integrato con tutti i suoi mezzi - dal quotidiano alla radio, dal sito ai social, ai prodotti di 24ORE Professionisti - presentando una serie di iniziative e attività rivolte a tutti i destinatari dell'innovazione con un livello di approfondimento diverso a seconda del mezzo utilizzato e del target interessato, per offrire un'informazione utile, pratica ed efficace con l'autorevolezza di sempre.



Il D-day sarà lunedì 12 novembre, giorno in cui partiranno le iniziative del quotidiano, del sito e di Radio 24 e in cui si terrà il primo momento di confronto con l’Agenzia delle Entrate: dalle 9.30 alle 12.30 verrà trasmesso in streaming sul sito www.ilsole24ore.com un convegno che riunirà gli esperti del Sole 24 Ore e i responsabili dell'Agenzia. Sempre da lunedì 12 novembre il quotidiano presenterà nuove pagine speciali che con cadenza fissa, ogni lunedì e giovedì, spiegheranno i punti fermi e quelli più critici della e-fattura. Nel mese di novembre Il Sole 24 Ore dedicherà alla fatturazione elettronica anche un inserto monografico allegato al quotidiano.

Radio 24 darà voce alle preoccupazioni e alle richieste degli ascoltatori all'interno del programma «Due di denari», condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza dalle 11 alle 12, a partire dalla puntata speciale del 12 novembre e dedicherà una serie di audio-pillole in onda ogni lunedì e disponibili in podcast in versione arricchita nella pagina web dedicata all'iniziativa sul sito radio24.it.

Sul fronte digital, il sito ilsole24ore.com ospiterà un Dossier con analisi, notizie, video di approfondimento e documentazione, mentre sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore andranno in onda i videoforum per porre quesiti in diretta agli esperti. Dal 19 novembre, inoltre, sarà attivo un forum con la possibilità di inviare quesiti attraverso la piattaforma de L'Esperto risponde per raccogliere le richieste di chiarimenti a cui risponderanno gli esperti del Sole 24 Ore. E sui canali social saranno disponibili anche le videopillole de L'Esperto Risponde su casi concreti.



Tutte queste attività confluiranno infine in E-fattura24: un sistema di aggiornamento continuo che consentirà di avere tutte le risposte ai dubbi operativi e interpretativi e restare sempre informati. Un prodotto digitale unico di aggiornamento permanente, arricchito anche da una ricchissima sezione “Casi e Soluzioni”, che diventerà lo snodo fondamentale di tutto quel che c'è da sapere sulla fattura elettronica.

