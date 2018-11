Il boom degli affitti transitori: guida per proprietari e inquilini

Locazioni più brevi e meno vincolanti, pensate per andare incontro alla sempre maggiore flessibilità del mercato del lavoro e, in generale, della società. La Guida rapida in allegato al fascicolo dell'esperto risponde, in edicola lunedì 12 novembre, affronta il tema dei contratti d'affitto transitorio oggi sempre più popolari sia tra gli studenti sia tra i lavoratori, specialmente se fuori sede o in trasferta.

Le differenze tra la locazione transitoria e il classico contratto 4+4 sono molte: innanzitutto, il l'accordo può durare al massimo 18 mesi e non è rinnovabile. In secondo luogo, il canone non può essere frutto della libera contrattazione tra locatore e conduttore, ma è stabilito dagli accordi territoriali. Fanno eccezione a questo vincolo gli alloggi che si trovano in città con un numero di abitanti inferiore a 10mila e affitti della durata inferiore a 30 giorni. La transitorietà dell'accordo, che deve essere inserita in una clausola del contratto e documentata, non pregiudica la fruizione delle agevolazioni fiscali come, per esempio, la cedolare secca o la detraibilità di parte degli affitti per studenti, da parte sia del proprietario e sia dei genitori dello studente se a carico.

Non mancano gli esempi concreti: i «casi risolti» che riguardano la ripartizione degli oneri accessori (come le riparazioni dell'antenna condominiale o la tinteggiatura dei muri) e la possibilità, per l'inquilino, di partecipare all'assemblea di condominio.

